İstanbul için Pazar günü kar yağışı uyarısı yapan AKOM, bir uyarı daha yaptı. İzlanda soğuk hava dalgasının etkisini göstereceğini belirten AKOM, sıcaklıkların 5 ile 0 derece arasında dondurucu seviyeye ineceğini, etkisinin 8 gün boyunca devam edeceğini açıkladı. AKOM’un ardından bir kar yağışı uyarısı da Meteoroloji’den geldi. İşte kar yağışı beklenen diğer iller…

8 GÜN SÜRECEK

AKOM, İzlanda soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların, bu geceden itibaren 5 ile 0 derece arasında dondurucu seviyeye ineceğini işaret ederek uyardı.

İstanbul dışında soğuk havanın Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde de etkili olması beklenirken, soğuk havanın önümüzdeki 6 ile 8 günlük süre boyunca etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

EN ÇOK NEREDE ETKİLİ OLACAK?

AKOM açıklamasında, aynı zamanda fırtına uyarısı da yapıldı. Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken, yağışların Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla’da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde yağış görülebileceğini hatırlatan AKOM, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması konusunda uyardı.

BİR UYARI DA METEOROLOJİ’DEN

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinde, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un yükseklerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi.

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı beklenen iller şöyle sıralandı:

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

YARIN SABAH ETKİSİ BİTECEK

Sivas, Yozgat'ın doğusu, Kayseri, Nevşehir'in doğusu, Niğde'nin güneyi ve doğusu ile Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde beklenen kuvvetli kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren de Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason), Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

KAR İÇİN NET TARİH VERMİŞTİ

AKOM, son açıklamasında Pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da hava sıcaklığının 5 derece altına düşeceğini, kar yağışının olabileceğini belirtmişti. 28 Aralık'ta başlayacak olan soğuk havanın, kentte etkisini yoğun şekilde hissettireceği, 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklığın en düşük 0, en yüksek 4 derece olabileceği işaret edilmişti.

