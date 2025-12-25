AKOM ve uzmanların ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, İstanbul’da cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği, yüksek kesimlerde kar ihtimalinin bulunduğunu duyurdu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul’da 26 Aralık Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi! Kar, soğuk, don, buzlanma... Hepsi birden geliyor

Açıklamada, 26 Aralık Cuma ve 27 Aralık Cumartesi günleri İstanbul genelinde görülecek yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olacağı belirtilirken, kentin kuzey kesimleri ile yüksek bölgelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimaline dikkat çekildi.

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi! Kar, soğuk, don, buzlanma... Hepsi birden geliyor

Valilik'in açıklaması şu şekilde:

İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi! Kar, soğuk, don, buzlanma... Hepsi birden geliyor

İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi! Kar, soğuk, don, buzlanma... Hepsi birden geliyor

İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası