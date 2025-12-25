Sıcaklık düşüyor kar geliyor! Uzman isim bölge bölge uyardı Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak, sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek. Bu düşüşün kar yağışını da beraberinde getirmesi beklenirken, Meteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul dahil birçok kent için uyarı geldi. Soğuk havaların ne kadar süreceğini açıklayan Şen, birçok bölgede kar kalınlığının yarım metreyi aşabileceğini ifade etti. İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in kritik açıklamaları ve önümüzdeki günlerde yurdu bekleyen hava durumuna dair detaylar...

Sıcaklık düşüyor kar geliyor! Uzman isim bölge bölge uyardı SICAKLIKLAR 7-8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK Uzman isim, Orta ve Doğu Avrupa üzerinden gelen 'Sibirya kaynaklı soğuk havanın' kutuplardan koparak Türkiye’ye doğru ilerlediğini ifade etti. CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şen’e göre, hafta sonundan itibaren sıcaklıklar bugüne kıyasla 7 ila 8 derece birden düşecek. İstanbul’da hafta sonu sıcaklık 6 dereceye kadar inerken, Ankara’da gündüz sıcaklıklarının 3-4 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisi Anadolu genelinde daha belirgin hissedilecek.

Sıcaklık düşüyor kar geliyor! Uzman isim bölge bölge uyardı İŞTE KAR BEKLENEN BÖLGELER Cumartesi ve pazar günleri Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Trakya hariç olmak üzere Anadolu’nun büyük bölümünde kar yağışı öngörülüyor. Marmara’nın doğusunda, özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kar yağışının ulaşımı ciddi şekilde aksatabilecek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Sıcaklık düşüyor kar geliyor! Uzman isim bölge bölge uyardı KAR YARIM METREYİ AŞABİLİR Prof. Dr. Şen, Bolu’da şehir merkezinde dahi iki gün içinde kar kalınlığının yarım metreyi aşabileceğini ifade etti. Kastamonu ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri de yoğun kar yağışı beklenen bölgeler arasında yer alıyor. Öte yandan Doğu Anadolu’da da kuvvetli kar yağışının etkili olacağı belirtilirken, Ankara’da kar yağışının cumartesi günü başlayıp pazar günü kuvvetlenmesi bekleniyor. Başkentte pazar günü kentin beyaza bürünebileceği, hatta cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar örtüsünün oluşabileceği ifade edildi.

Sıcaklık düşüyor kar geliyor! Uzman isim bölge bölge uyardı İSTANBUL'DA SON DURUM NE? Açıklamalarında İstanbul'a da değinen Prof. Dr. Orhan Şen, kentte ciddi kar yağışı öngörülmediğini, pazar akşamı ile pazartesi sabahına karşı Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceğini söyledi. Yılbaşı döneminde de İstanbul ve batı bölgelerde kar beklentisinin düşük olduğunu vurguladı.

Sıcaklık düşüyor kar geliyor! Uzman isim bölge bölge uyardı SOĞUK HAVA DALGASI SÜRECEK Soğuk hava dalgasının önümüzdeki 10 ila 15 gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirten Şen, bu durumun özellikle Anadolu’da kar kalınlıklarının daha da artmasına yol açabileceğini söyledi. Marmara Bölgesi’nde Uludağ, Kartepe ve diğer kayak merkezlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Uzman isim, yağışların İstanbul’da yağmur şeklinde devam edeceğini, Antalya çevresinde ise kuvvetli yağmur beklendiğini belirtti. İzmir’de yağışların azalmasına rağmen sıcaklıkların hafta sonu tek haneli değerlere düşebileceğini de sözlerine ekledi.

