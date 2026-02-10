Son dakika deprem haberi Rusya'dan geldi. Gece yarısı gerçekleşen depremin merkez üssü Novorossiysk gorsovet, Krasnodar oldu. AFAD detayları paylaştı.

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'da gece yarısı 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Aynı vakitlerde internette en çok arananlardan biri ise "Sinop'ta deprem mi oldu?" konusuydu. İşte son gelişmeler

RUSYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rusya'daki depreme ilişkin ilk verileri sosyal medya hesabında paylaştı. Buna göre, merkez üssü Novorossiysk gorsovet, Krasnodar olan deprem, saat 02:21 sularında ve 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SİNOP'TA DEPREM OLDU MU?

Gece yarısı en çok aranan konulardan biri ise "Sinop'ta deprem mi oldu?" sorusuydu, Sinop'ta deprem olmadı. AFAD son depremler listesinde Sinop yer almadı.

