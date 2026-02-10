Altın fiyatlarında son dakika! 10 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.065 TL ve ons altın fiyatı 5.035 dolardan güne başlıyor. Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı ise 7.415 TL’den gerçekleşiyor. Bu arada spot ve fiziki piyasa arasındaki makasın bir miktar kapandığı da dikkat çekiyor. Geçen hafta 1 kilo altında 12 bin 500 dolara kadar açılan fark, bugün 8 bin 500 dolara geriledi. Onstaki daha stabil hareketler, fiziki piyasada tansiyonu düşürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda haftaya yükselişle başlayan ons altın fiyatı dünkü işlemlerde %1,88 primle 5.057 dolardan kapanış yaptı. Böylece ons fiyatında 29 Ocak işlemlerinin ardından ilk defa 5.000 doların üzerinde günlük kapanış gerçekleşti.

Bugünkü işlemlerde de ons altın TSİ 06:00 itibarıyla 5.035 dolara yakın seviyelerde dene arayışını sürdürüyor. Kısa vadeli göstergeler, ons fiyatının yeniden 5 bin dolar üzerinde tutunma çabasında olduğuna işaret ediyor.

10 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da yansıyor. 10 Şubat 2026 gram altın fiyatı spot piyasada 7.065 TL’den güne başlıyor. Spot altın fiyatında da 7.000 TL üzerinde görünüm dikkat çekiyor.

Buna karşılık fiziki piyasada fiyat farkı devam ediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 7.415 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12 bin 120 TL’den gerçekleşiyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya yükseldi

MAKAS KAPANIYOR

Bu arada spot ve fiziki piyasa arasındaki makasın bir miktar kapandığı da dikkat çekiyor. Geçen hafta 1 kilo altın için her iki piyasa arasında 12 bin 500 dolara kadar açılan fark, bugün 8 bin 500 dolara kadar geriledi. Fiziki piyasada 1 kilo altın 4 bin dolar geriledi.

Ons altındaki daha stabil hareketlerin bu durumu desteklediğini belirten kuyumcular, son farkın da hâlâ yüksek olduğunu belirterek, sakin dönemlerde makasın 1 kilo altında 1.500 dolara kadar kapandığını hatırlatıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Gram altında muhtemel 2 senaryo! İslam Memiş kendi stratejisini açıkladı

DİKKATLER ABD VERİLERİNDE

Bu arada altın fiyatlarını etkileyebilecek güncel gelişmelere bakıldığında, küresel piyasalarda dikkatler bu hafta ABD verilerine çevrildi. Yarın açıklanacak ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin 70 bin artışa işaret etmesi bekleniyor. Cuma günü ise ülkede ocak ayı TÜFE rakamları belli olacak.

FED, para politikasında her iki veriyi de takip ediyor. İstihdamda tahminlerin altında artış ve enflasyonda gerileme halinde “daha gevşek para politikasının” destek bulabileceği ifade ediliyor. Böyle bir tablonun da kıymetli metallere destek olabileceği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası