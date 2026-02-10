Anadolu Ajansı
Irak’ta petrol rafinerisinde yangın çıktı! Ölü ve yaralılar var
Irak’ın Selahaddin vilayetindeki Beyci kentinde bulunan Selahaddin-2 Petrol Rafinerisi’nde yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan haberde, Selahaddin vilayetinin Beyci kentinde yer alan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde çıkan yangına sivil savunma ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.
Rafinerideki yangının benzini iyileştirme bölümünde çıktığı vurgulanan haberde, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Selahaddin-2 Rafinerisi'ndeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yangına ilişkin ilgili makamların soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.
