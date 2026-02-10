Ajda Pekkan'ın vokalistliğinin yanı sıra Tarık Sezer Orkestrası'nın da solisti olan Tuğba Tufantepe, kendisine sosyal medyadan taciz mesajları ve uygunsuz videolar gönderen 66 yaşındaki huzurevi sakini Özkan B.'den şikayetçi oldu.

Mesajları gönderen Özkan B.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre savcılığın yaptığı soruşturma sonrası mesajları atan kişinin İstanbul'daki bir huzurevinde yaşayan Özkan B. olduğu tespit edildi. Özkan B., "Mesajları ben attım ama videoları huzurevinde yaşayan 600 kişiden biri göndermiş olabilir" diyerek kendini savundu.

Ancak savcılık 66 yaşındaki Özkan B. hakkında cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Tuğba Tufantepe

'AŞKIM, BEBEĞİM' MESAJLARINDAN BUNALDI

Ajda Pekkan'ın vokalistliğinin yanı sıra Tarık Sezer Orkestrası'nın da solisti olan Tuğba Tufantepe ise ifadesinde Dubai'de yaşadığını belirtti. Şarkıcı, kendisine sürekli olarak gelen "Aşkım, bebeğim" mesajlarından bunaldığını söyledi.

