Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ''10 Şubat okullar tatil mi?'' sorusu gündeme gelirken bazı illerde okullar için tatil kararı verildi. Doğu Anadolu’da ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar yapıldı.

10 Şubat okullar tatil mi olacak sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. Kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından gözler valilik ve kaymakamlıklardan gelecek tatil açıklamalarına çevrildi. 10 Şubat Salı günü için valiliklerden duyurular gelirken, bazı ilçelerde tüm okullar, bazı bölgelerde ise yalnızca taşımalı eğitim ile köy okulları için eğitime ara verildiği bildirildi.

10 Şubat Salı günü Türkiye’de bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Van’ın 4 ilçesinde ve Ağrı’da ise belirli okullarda eğitime ara verildi.

VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van’da Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde 10 Şubat Salı günü eğitime bir gün ara verildi. İlçelerden yapılan açıklamalarda kar yağışının etkisini sürdürmesi ve buzlanma riskinin artması nedeniyle ilçelerdeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

AĞRI’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı’da ise valilik açıklamasına göre 10 Şubat Salı günü il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.

