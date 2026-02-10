Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı
Kar yağışının Doğu Anadolu’da etkisini artırmasıyla birlikte ''Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi?'' sorusu merak konusu oldu. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma riskinin yükselmesi öğrenciler ve velilerin gözünü resmi açıklamalara çevirdi.
Kars’ta gün boyunca kar yağışının sürmesi beklenirken hava sıcaklığının -4 ile 1 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Erzurum’da ise kar yağışının daha kuvvetli olacağı öngörülüyor. Peki, Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi?
KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ 10 ŞUBAT?
Kars’ta etkisini sürdüren kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere yaklaşmasıyla birlikte 10 Şubat Salı günü için “Kars'ta okullar tatil mi?” sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Gün boyunca aralıklarla kar yağışı devam ederken Kars’ta okulların tatil edildiğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?
Erzurum’da da yoğun kar yağışı etkisini artırırken sabah saatlerinde buzlanma tehlikesinin yükselmesi öğrenci ve velileri valilik açıklamalarına yönlendirdi. Erzurum’da 10 Şubat için eğitime ara verildiğine dair resmi bir duyuru ise henüz yapılmadı.
KARS HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|10 Şubat Salı
|
|-4
|1
|75
|94
|
|9
|11 Şubat Çarşamba
|
|-6
|0
|78
|94
|
|9
|12 Şubat Perşembe
|
|-9
|1
|71
|89
|
|13
|13 Şubat Cuma
|
|-2
|2
|77
|91
|
|19
|14 Şubat Cumartesi
|
|-3
|2
|73
|95
|
|20
ERZURUM HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|10 Şubat Salı
|
|-2
|2
|84
|96
|
|7
|11 Şubat Çarşamba
|
|-1
|3
|74
|93
|
|10
|12 Şubat Perşembe
|
|-4
|4
|79
|91
|
|3
|13 Şubat Cuma
|
|-1
|5
|84
|93
|
|5
|14 Şubat Cumartesi
|
|2
|5
|74
|96
|
|11