Kar yağışının Doğu Anadolu’da etkisini artırmasıyla birlikte ''Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi?'' sorusu merak konusu oldu. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma riskinin yükselmesi öğrenciler ve velilerin gözünü resmi açıklamalara çevirdi.

Kars’ta gün boyunca kar yağışının sürmesi beklenirken hava sıcaklığının -4 ile 1 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Erzurum’da ise kar yağışının daha kuvvetli olacağı öngörülüyor. Peki, Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi?

Kars ve Erzurumda okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ 10 ŞUBAT?

Kars’ta etkisini sürdüren kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere yaklaşmasıyla birlikte 10 Şubat Salı günü için “Kars'ta okullar tatil mi?” sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Gün boyunca aralıklarla kar yağışı devam ederken Kars’ta okulların tatil edildiğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kars ve Erzurumda okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Erzurum’da da yoğun kar yağışı etkisini artırırken sabah saatlerinde buzlanma tehlikesinin yükselmesi öğrenci ve velileri valilik açıklamalarına yönlendirdi. Erzurum’da 10 Şubat için eğitime ara verildiğine dair resmi bir duyuru ise henüz yapılmadı.



Kars ve Erzurumda okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı

KARS HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 10 Şubat Salı Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı -4 1 75 94 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 9 11 Şubat Çarşamba Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı -6 0 78 94 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 9 12 Şubat Perşembe Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı -9 1 71 89 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 13 13 Şubat Cuma Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı -2 2 77 91 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 19 14 Şubat Cumartesi Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı -3 2 73 95 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 20

Kars ve Erzurumda okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı

ERZURUM HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 10 Şubat Salı Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı -2 2 84 96 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 7 11 Şubat Çarşamba Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı -1 3 74 93 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 10 12 Şubat Perşembe Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı -4 4 79 91 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 3 13 Şubat Cuma Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı -1 5 84 93 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 5 14 Şubat Cumartesi Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 2 5 74 96 Kars ve Erzurum'da okullar tatil mi 10 Şubat? Kar yağışı etkisini artırdı 11

Haberle İlgili Daha Fazlası