Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Analistler, özellikle enflasyon verisinin para politikasının geleceği açısından belirleyici olabileceğini vurguluyor. Veriler öncesinde altın, dolar ve borsa yatırımcıları temkinli. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Analistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD'de çarşamba tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 2. el konut satışları, cuma (13 Şubat 2026)enflasyon verileri takip edilecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE? Analistler, açıklanacak ABD enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtirken, fiyatlar genel düzeyinde belirgin bir gerileme görülmesi halinde para politikası görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden şekillenebileceğini ifade etti.



ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yayımlanan veriler, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin ocakta yüzde 4'ten yüzde 3,5'e inerek Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise art arda ikinci ayda yükselerek yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e çıktı.



