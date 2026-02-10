Çin’in Yunnan bölgesinde yetişen L. asiatica türü mantarlar pazarlarda satılıyor, restoran menülerinde yer alıyor ve her yıl çok sayıda kişi küçük insancıklar gördükleri şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Uzmanlar, etkilerden korunmak için mantarın en az 15 dakika pişirilmeden tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Bilim tarafından yakın zamanda tanımlanan gizemli mantarlar, dünyanın farklı bölgelerinde bulunuyor ancak insanlarda aynı türden görüntülere neden oluyor.

Uzmanlar ise mantarın etkisini önlemek için "15 dakika pişmeden tüketmeyin" kuralına uyulması gerektiği konusunda uyarıyor.

HER YIL BİNLERCE KİŞİNİN ŞİKAYETİ Çin'in Yunnan eyaletindeki bir hastanede doktorlar her yıl alışılmadık bir şikayetle gelen insan akınıyla karşılaşıyor. Hastalar, oldukça tuhaf bir semptomla geliyorlar: Kapıların altından geçen, duvarlara tırmanan ve mobilyalara yapışan, minik, elf benzeri figürlerin görüntülerini görüyorlar.

Hepsinin ortak bir suçlusu var: Yakındaki ormanlardaki çam ağaçlarıyla yerel olarak popüler bir yiyecek olan, lezzetli ve aromatik tadıyla bilinen Lanmaoa asiatica adlı bir mantar türü. Yunnan'da L. asiatica türü mantarlar pazarlarda satılıyor, restoran menülerinde yer alıyor ve haziran-ağustos ayları arasındaki mantar sezonunun en yoğun olduğu dönemde evlerde de tüketiliyor. Ancak iyice pişirmeye dikkat etmek gerekiyor aksi halde halüsinasyona yol açıyor.

KENDİ DENEYİMİNİ PAYLAŞTI Utah Üniversitesi ve Utah Doğa Tarihi Müzesi'nde biyoloji alanında doktora adayı Colin Domnauer, Yunnan’daki bir mantar restoranında yaşadığı deneyimi, "Garson 15 dakikalık zamanlayıcı kurdu ve "Süre dolmadan yemeyin, yoksa küçük insanlar görebilirsiniz" diye uyardı. "Bu bilgi bölgede oldukça yaygın "sözleriyle anlattı.

GİZEMİ ARAŞTIRILIYOR Fungi Foundation’ın kurucusu ve mikolog Giuliana Furci, mantarın yıllardır araştırıldığını ancak türün uzun süre bulunamadığını belirterek, "Bu mantarın varlığına dair çok sayıda anlatı vardı, ancak onu arayanlar türü bulamıyordu" dedi.

