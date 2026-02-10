Anadolu Ajansı • Denizli
Denizli'de AVM'den piton çıktı! Ekipler harekete geçti
Denizli'de bir alışveriş merkezinde gösteride kullanıldığı tespit edilen albino Burma pitonu koruma altına alındı.
Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde piton yılanıyla gösteri yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Alışveriş merkezine gelen ekipler, yaptığı denetimde gerekli izin belgesi bulunmadan piton yılanıyla gösteri yapıldığını belirledi.
HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLECEK
Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaret Sözleşmesi (CITES) kapsamında koruma altına alınan albino Burma pitonunun, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili idari yaptırımın uygulanacağı belirtildi.
