Taner Çağlı tahliye edildi!
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Taner Çağlı'nın geçen hafta itirafçı olup tahliye dildiği öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni bilgiler veren Çağlı, "Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" dedi.
- Sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, yürütülen bir soruşturmada itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.
- Çağlı, ifadesinde Mehmet Akif Ersoy'un tekneye İstanbul'dan uyuşturucu getirdiğini iddia etti.
- Ersoy'un ayrıca "şişe çevirmece" oyunuyla kadınları hedef aldığını ve Çağlı'nın sevgilisiyle de oynamak istediğini belirtti.
- Veyis Ateş ve Taner Çağlı, aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında birçok isim tutuklanmıştı.
VEYİS ATEŞ VE TANER ÇAĞLI TUTUKLANMIŞTI
Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddiaların sorulduğu Ateş ve Çağlı tutuklanmıştı.
Konu gündemden düşmezken Seyhan Avşar'ın haberine göre sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, geçen hafta itirafçı oldu. İddiaya göre yeniden ifade veren Çağlı etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.
ŞİŞE ÇEVİRMECE İTİRAFI
İfadesine Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni detaylar paylaşan Çağlı, "Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul’dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu. Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Şişe çevirme sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" dedi.