Emekli maaş promosyonlarında Şubat ayı kampanyaları hız kazandı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere ek şartlarla birlikte 30 bin TL’yi bulan ödeme fırsatları sunuyor. İşte Ziraat, Garanti, Yapı Kredi ve tüm bankaların güncel promosyon rakamları.

2026 yılı emekli maaş zamlarının ardından bankalar arasındaki promosyon yarışı zirveye ulaştı. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için hazırlanan yeni paketlerde, nakit promosyonun yanı sıra ek şartlarla toplam kazanç miktarı artırıldı. Peki, Şubat ayı itibariyle en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapıyor.

0 TL - 9.999,99 TL maaş alan emekliler 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999,99 TL alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL promosyon alabiliyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Halkbank tarafından sunulan emekli promosyon kampanyası, maaş tutarına göre kademeli olarak belirleniyor. SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü vermeleri halinde 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları; 10.000 TL - 14.999,99 TL için 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için ise 12.000 TL olarak uygulanıyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

VakıfBank, Şubat 2026 döneminde nakit promosyonun yanı sıra ek avantajlar içeren kampanyasıyla öne çıkıyor. Banka, maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

Buna ek olarak Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalar üzerinden 9 ay boyunca toplam 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sağlanıyor. Kampanya, 1 Ekim 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında maaş taşıyan veya ilk maaş bankası VakıfBank olan emeklileri kapsıyor.

GARANTİ BANKASI PROMOSYONU NE KADAR?

Garanti BBVA, 28 Şubat 2026’ya kadar sürecek özel kampanyasında nakit promosyonu ek ödüllerle birleştiriyor. Banka, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçensine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatlar sunuyor.

Kampanya, 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli.

TÜRKİYE İŞ BANKASI PROMOSYONU NE KADAR?

Türkiye İş Bankası, Şubat ayı itibarıyla emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan veya ilk maaş ödemesini bu bankadan alan emekliler kampanyadan faydalanabiliyor.

Buna ek olarak Maximum Kart’ın yıllık ücretten muaf kullanımı, ücretsiz para transferi, diğer banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekme gibi bankacılık avantajları da promosyon paketine dahil ediliyor.

YAPI KREDİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapı Kredi, Şubat ayında en yüksek promosyon rakamlarını duyuran bankalar arasında yer alıyor. SGK promosyon taahhüdü veren emeklilere, maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Ek koşullar ve kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarı 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Kampanya, 19 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli.

9.999 TL'ye kadar olana 6.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 10.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 12.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 15.000 TL'ye kadar promosyon verilecek.

DENİZBANK PROMOSYONU NE KADAR?

DenizBank, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyon sunuluyor. Fatura talimatı, kredi kartı kullanımı gibi ek şartların yerine getirilmesi halinde promosyon tutarı 31.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Kampanya, 31 Mart 2026’ya kadar geçerli.

0-9.999 TL maaş alan emeklilere 5.000 TL, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

ING BANK PROMOSYONU NE KADAR?

ING Bank, Şubat 2026 döneminde ek şartsız nakit promosyonuyla dikkat çekiyor. Maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapılırken, ek kampanyalarla toplam tutar 28.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kampanya, 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında promosyon alan emekliler için geçerli olup, bu tarihler dışında promosyon alanlar dahil edilmiyor.

