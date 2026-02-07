Emekli maaş promosyonlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, Şubat 2026 için yeni promosyon fırsatlarını açıkladı. Promosyon süresi dolanlar, yeni emekli olanlar ve sözleşmesini yenilemek isteyenler güncel banka promosyonlarından yararlanabilecek. İşte bankaların şubat ayı promosyon tutarları...

2026 yılıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam, bankalar arasındaki promosyon rekabetini de hızlandırdı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Şubat ayı promosyon kampanyalarını yakından takip ederken, bankalar müşteri çekebilmek için daha cazip promosyon paketleri sunmaya başladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşıma karşılığında sunulan promosyon tutarları, tanıtımlarında genellikle en yüksek maaş dilimi üzerinden duyuruluyor. Peki şubat ayı itibariyle en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Maaşını taşıyan kazanıyor! Şubat 2026’da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.

Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.

TÜRKİYE İŞ BANKASI PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda! ​

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Maaşı 0 TL-9.999,99 TL arasında olan 5.000 TL 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri alanlar 12.000 TL şeklinde promosyon ödemesine hak kazanabiliyor.

GARANTİ BANKASI PROMOSYONU NE KADAR?

Maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!



Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2026’dır.

YAPI KREDİ PROMOSYONU NE KADAR?

19 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir şart olmadan bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadar olana 6.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 10.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 12.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 15.000 TL'ye kadar promosyon verilecek.

DENİZBANK PROMOSYONU NE KADAR?

Aylık maaş tutarına göre standart promosyon ödemeleri de maaş aralıklarına göre değişiyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alan emeklilere 5.000 TL, 10.000–14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Fatura ödeme, kredi kartı aktiflik gibi talimatlar verilmesi halinde promosyon tutarı 31.000'e kadar ulaşabilecek.

Kampanya, 30.10.2025 ile 31.03.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerli.

ING BANK PROMOSYONU NE KADAR?

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek şartsız 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Kampanya 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.



