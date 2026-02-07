Diyarbakır’da anne karnındayken milyonda bir görülen atreziye bağlı bağırsak delinmesiyle doğan bebek, doktorların 4 saat süren başarılı ameliyatı ve yoğun bakım süreci sayesinde sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da bir bebek, anne karnındayken atreziye bağlı bağırsak delinmesi sorunuyla dünyaya geldi. Milyonda bir görülen sorunla gözlerini açan bebek, Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Günel'in zamanla yarışmasıyla 4 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

BAĞIRSAKTAKİ SORUN ORTAYA ÇIKTI

Op. Dr. Taner Kamacı, yaptığı açıklamada, anne karnındayken yapılan son ultrasonda bebeğin karnında sıvı olduğu tespit edilmesi üzerine hastadan haberdar olduklarını söyledi. Hastanın, karnında yaygın bir sıvı ile doğduğunu belirten Kamacı, bebeğin doğar doğmaz hemen değerlendirildiğini ve ultrasonlarını çekip muayenesini yaptıklarını ifade etti. Dr. Kamacı, çekilen ultrasonda bebeğin karnında sıvı olduğunu, çektikleri röntgen filminde de diyafram altı serbest hava olduğunu aktararak, "Bunları bir araya getirdiğimizde hastanın bağırsaklarında bir delinme olmuş olabileceğini düşündük. Hastayı doğduğu gün acil ameliyata aldık. Yaptığımız ameliyatta ince bağırsağının bittiği ve kalın bağırsağın başladığı yerde atrezi dediğimiz doğuştan bağırsağın kapalı olduğu, bundan kaynaklı ince bağırsağın en son kısmında bağırsağın delindiğini tespit ettik. Delinmeden dolayı da bağırsak içeriğinin karnına dolduğunu, ultrasondaki sıvının bu sıvı olduğunu tespit ettik" dedi.

Çok nadir görülüyor! Anne karnında başladı, doğar doğmaz ameliyata alındı

YOĞUN BAKIM SÜRECİNİ ATLATTI

Karın içerisini temizledikten sonra bağırsaktaki yapışıklıkları açtıklarını kaydeden Kamacı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kapalı olan bağırsak kısmını çıkardık. Karın içinde enfeksiyon olduğu için bağırsağını açtıktan sonra iki ucu birbirine dikemedik ve bağırsağını, ileostomi dediğimiz bir ameliyat ile karın duvarına açtık. Ameliyattan sonra yoğun bakımda enfeksiyon tedavisi süreci başladı. Enfeksiyon değerleri çok yüksekti, yoğun bakım tedavileriyle düştü. Beslenmesine kadar takip ettik. Ameliyattın üzerinden 12 gün geçti. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Tamamen ağızdan beslenebiliyor."

Çok nadir görülüyor! Anne karnında başladı, doğar doğmaz ameliyata alındı

2 BİN BEBEKTE 1 GÖRÜLÜYOR

Annesine de ostomi bakım eğitimi verdikten sonra hastayı taburcu ettiklerini söyleyen Kamacı, "Kolostomisi olduğu için onun takibini yapacağız ve 2-3 ay sonra bağırsaklarını tekrar ameliyatla kapattıktan sonra tamamen normal hayatına geri dönmüş olacak. İnce bağırsak atrezisi her bin bebekte bir, kalın bağırsak atrezisi 2 bin bebekte bir görülen bir durum. Fakat hastamızda nadir olan şey şu ki, daha anne karnındayken atreziye bağlı bağırsağı delinmişti. 15 yıldır çocuk cerrahisinin içindeyim, yüzlerce atrezi vakası görmüşümdür ama hiç anne karnında delineni görmedim. O kadar nadir. Belki milyonda bir denilecek oranda anne karnında bu delinmenin gerçekleşmesi çok çok nadir görülen bir durum. Erken fark etmeyle, erken yapılan başarılı ameliyatla hastamız sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Çok nadir görülüyor! Anne karnında başladı, doğar doğmaz ameliyata alındı

SORUN ANNE KARNINDA BAŞLADI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Günel ise hastanın, anne karnında sindirim sistemiyle ilgili çok ağır problem yaşadığına dikkat çekti. Bu durumun doğum öncesinde kadın doğum hekimleri tarafından anneye iletildiğini söyleyen Dr. Günel, "Doğumdan sonra bu bilgilendirme doğrultusunda tetkik edip teşhisini çocuk cerrahımızla beraber koyduk. Çocuk cerrahımız çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Yoğun bakım sürecinde de hemşirelerimiz oldukça özverili bir şekilde bugünlere kadar getirdiler. Durumu gayet iyi. Ailede oldukça mutlu, bizlerde onlarla aynı mutluluğu paylaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bebeğin babası İlker Gergerli de, yapılan rutin kontrollerde tespit edilen bir durum oluştuğunu söyledi. Doğuma kadar bunun ne olduğunu bilmediklerini belirten Gergerli, "Doğumun ardından diyaframında hava görüldüğü söylendi. Taner hocamla tanıştık. Bağırsağında yırtık olduğunu ve ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. 4 saatlik bir ameliyat sürecinin ardından çok şükür, oğlum 12 günlük bir yoğun bakım sürecinin ardından kucağımıza almak nasip oldu. Taner hocaya ve Mehmet Emin hocaya teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası