Ramazan ayına sayılı günler kala zincir marketler ve online alışveriş siteleri hazırlıklarını hızlandırdı. Gelenek haline gelen Ramazan erzak kolileri bu yıl her bütçeye uygun seçeneklerle hazırlandı. Bu yıl en ucuz erzak kolisi 499 TL'den başlıyor. İşte market market erzak kolisi fiyatları...

Bu sene Migros, Metro Market, CarrefourSA, Trendyol, Hepsiburada, Avansas ve ŞOK Market gibi büyük zincirler farklı bütçelere hitap eden Ramazan kolisi çeşitlerini satışa çıkardı. Bazı marketlerde paketler doğrudan alışverişe açılırken, bazı markalarda kartlı alışveriş indirimiyle daha ucuz fiyatlar uygulandı. İşte 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları...

En ucuzu 499 TLden başlıyor! İşte market market 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ 2026 FİYATLARI

Ramazan Bereket Paketi 2026: 499,95 TL

Paket İçeriği:

Söke Un 1 Kg

Komili Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

Tukaş Domates Salçası 830 G

Salina İyotlu Tuz 750 G

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Toz Şeker 1 Kg

Ofçay Binbirdem 500 G

Ramazan Lezzet Paketi 2026: 799,95 TL



Paket İçeriği:

Söke Un 1 Kg

Komili Ayçiçekyağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G x 2

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Salina İyotlu Tuz 750 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Toz Şeker 1 Kg

Ofçay Binbirdem 500 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Dr. Oetker Kakaolu Puding 98 G

En ucuzu 499 TLden başlıyor! İşte market market 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları

ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ 2026 FİYATLARI

Şok Ramazan Erzak Paketi: 550 TL

Erzak Paketi İçerik:

Bizim Vatan Domates Salçası 830 Gr

Deren Filiz Çay 500 Gr

Evin Ayçiçek Yağı 1 Lt

Piyale Un 1000 Gr

Piyale Kakaolu Puding 150 Gr

Piyale Ezogelin Çorba 80 Gr

Piyale Burgu Makarna 500 Gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Tuz 750 Gr

Altınküp Küp Şeker 1Kg

Lio Salamura Siyah Zeytin (351-410) 400 Gr

En ucuzu 499 TLden başlıyor! İşte market market 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ 2026 FİYATLARI

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi:

CarrefourSA Kart fiyatı: 1.099,00 TL

Etiket fiyatı: 1.732,25 TL

CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi:

CarrefourSA Kart fiyatı: 799,95 TL

Etiket fiyatı: 1.423,30 TL

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi:

CarrefourSA Kart fiyatı: 499,95 TL

Etiket fiyatı: 790,20 TL

En ucuzu 499 TLden başlıyor! İşte market market 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları

METRO MARKET RAMAZAN KOLİSİ 2026 FİYATLARI

Hazır Erzak Paketi 1: 589 TL

Hazır Erzak Paketi 2: 1.119 TL

Hazır Erzak Paketi 3: 1.399 TL

En ucuzu 499 TL'den başlıyor! İşte market market 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları

AVANSAS

Avansas farklı markalara erzak kolilerini araya getirerek tüketicilere sundu.

En ucuzu 499 TL'den başlıyor! İşte market market 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları

TRENDYOL



Trendyol, Ramazan ayı öncesinde farklı marka ve marketlere ait erzak kolilerini platformunda listeleyerek tüketicilere çeşitli fiyat ve içerik seçenekleri sundu.

En ucuzu 499 TL'den başlıyor! İşte market market 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları



HEPSİBURADA



Hepsiburada, farklı marka ve marketlere ait erzak kolilerini araya getirerek tüketicilere çeşitli fiyat ve içerik alternatifleri sundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası