En ucuzu 499 TL'den başlıyor! İşte market market 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları
Ramazan ayına sayılı günler kala zincir marketler ve online alışveriş siteleri hazırlıklarını hızlandırdı. Gelenek haline gelen Ramazan erzak kolileri bu yıl her bütçeye uygun seçeneklerle hazırlandı. Bu yıl en ucuz erzak kolisi 499 TL'den başlıyor. İşte market market erzak kolisi fiyatları...
Bu sene Migros, Metro Market, CarrefourSA, Trendyol, Hepsiburada, Avansas ve ŞOK Market gibi büyük zincirler farklı bütçelere hitap eden Ramazan kolisi çeşitlerini satışa çıkardı. Bazı marketlerde paketler doğrudan alışverişe açılırken, bazı markalarda kartlı alışveriş indirimiyle daha ucuz fiyatlar uygulandı. İşte 2026 Ramazan erzak paketi fiyatları...
MİGROS RAMAZAN KOLİSİ 2026 FİYATLARI
Ramazan Bereket Paketi 2026: 499,95 TL
Paket İçeriği:
Söke Un 1 Kg
Komili Ayçiçek Yağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G
Mutlu Spaghetti Makarna 500 G
Mutlu Yüksük Makarna 500 G
Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2
Tukaş Domates Salçası 830 G
Salina İyotlu Tuz 750 G
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg
Torku Toz Şeker 1 Kg
Ofçay Binbirdem 500 G
Ramazan Lezzet Paketi 2026: 799,95 TL
Paket İçeriği:
Söke Un 1 Kg
Komili Ayçiçekyağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G x 2
Mutlu Spaghetti Makarna 500 G
Mutlu Yüksük Makarna 500 G
Mutlu İrmik 500 G
Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2
Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G
Tukaş Domates Salçası 830 G
Salina İyotlu Tuz 750 G
Yayla Haşlanmış Nohut 700 G
Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G
Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Torku Toz Şeker 1 Kg
Ofçay Binbirdem 500 G
İstanbul Türk Kahvesi 100 G
Dr. Oetker Kakaolu Puding 98 G
ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ 2026 FİYATLARI
Şok Ramazan Erzak Paketi: 550 TL
Erzak Paketi İçerik:
Bizim Vatan Domates Salçası 830 Gr
Deren Filiz Çay 500 Gr
Evin Ayçiçek Yağı 1 Lt
Piyale Un 1000 Gr
Piyale Kakaolu Puding 150 Gr
Piyale Ezogelin Çorba 80 Gr
Piyale Burgu Makarna 500 Gr
Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 Gr
Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 Gr
Anadolu Mutfağı Tuz 750 Gr
Altınküp Küp Şeker 1Kg
Lio Salamura Siyah Zeytin (351-410) 400 Gr
CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ 2026 FİYATLARI
CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi:
CarrefourSA Kart fiyatı: 1.099,00 TL
Etiket fiyatı: 1.732,25 TL
CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi:
CarrefourSA Kart fiyatı: 799,95 TL
Etiket fiyatı: 1.423,30 TL
CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi:
CarrefourSA Kart fiyatı: 499,95 TL
Etiket fiyatı: 790,20 TL
METRO MARKET RAMAZAN KOLİSİ 2026 FİYATLARI
Hazır Erzak Paketi 1: 589 TL
Hazır Erzak Paketi 2: 1.119 TL
Hazır Erzak Paketi 3: 1.399 TL
AVANSAS
Avansas farklı markalara erzak kolilerini araya getirerek tüketicilere sundu.
TRENDYOL
Trendyol, Ramazan ayı öncesinde farklı marka ve marketlere ait erzak kolilerini platformunda listeleyerek tüketicilere çeşitli fiyat ve içerik seçenekleri sundu.
HEPSİBURADA
Hepsiburada, farklı marka ve marketlere ait erzak kolilerini araya getirerek tüketicilere çeşitli fiyat ve içerik alternatifleri sundu.