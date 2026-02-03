Ramazan ayına sayılı günler kala, Türkiye genelinde pide fiyatları belli oldu. Bu yıl ramazan pidesi fiyatının geçen yıla göre yüzde 23 arttığını belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2026 yılı ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Bu yıl ramazan pidesinin kilogramı 100 liradan satılacak.

İSTANBUL VE ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLACAK?

Yeni tarifeye göre Ankara ve İstanbul'da 250 gram ramazan pidesi 25 liradan, 350 gram pide ise 35 TL'den satılacak.

Ramazan pidesi fiyatı belli oldu! İstanbul ve Ankara'da kaç liradan satılacak?

YÜZDE 23 ZAM

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene 19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak." ifadelerini kullandı.

