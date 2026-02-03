Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine gelmesi beklenen 2 lira 74 kuruşluk zamdan vazgeçildi. Ancak bu gece yarısı motorinin litre fiyatı cüzi miktarda bir zam gelecek. İşte detaylar...

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta 70 doların üzerine çıkmıştı. Ancak Orta Doğu merkezli tansiyonun düşmesi, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Böylece akaryakıta gelmesi beklenen büyük zam iptal edildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Şubat 2026 kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları

2 LİRA 74 KURUŞLUK ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam bekleniyordu. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası büyük zam geri çekildi.

Petrol düştü, akaryakıttaki dev zam iptal edildi! İşte tabelaya yansıyacak rakam

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorinin litre fiyatında cüzi bir artış olacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litresi bu gece yarısı 20 kuruş artacak.

3 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 55.34 57.46 30.09 İstanbul Anadolu 55.16 57.28 29.49 Ankara 56.24 58.54 29.97 İzmir 56.53 58.81 29.89

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası