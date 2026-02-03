Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 projenin toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandığını duyurdu. Aynı zamanda Yumaklı, projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar lira tutarındaki yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"IPARD III Programı 7'nci Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yapılan değerlendirmeler tamamlandı. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı. IPARD projeleriyle 214 girişimcimiz hayallerine bir adım daha yaklaşırken, projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla; üretim, istihdam ve kırsal kalkınmayı destekleyen modern yatırımlarla kırsalda bereketi büyütmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

