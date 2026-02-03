Dünyanın çıkılan değil, inilen tek yaylası olan Karabağlar Yaylası'nın Düğerek Mahallesi girişinde bulunan Çayır mevkiinde yaz aylarında tütün ekilen araziler su tutmaya başladı. Yaylanın değişik noktalarında üç adet düden (suyun yeraltına tahliyesinin yapıldığı alan) bulunurken, düden kapakları kapatılarak tarlalarda biriken su yeraltına sızarak kuyuların dolması sağlanıyor. Nisan ayına yaklaşılırken tarlalarda hala su bulunursa düdenlerin kapakları açılarak suyun yeraltına tahliyesi sağlanıyor.

Menteşe ilçesinin sezbe-meyve ambarı olarak da bilinen Karabağlar Yaylas'ında yazlık evi bulunan yayla sakinleri, Nisan ayı ortalarında göç ettikleri yaylada kışlık yiyeceklerinin yanında pazarda satışını yapacakları ürünleri yetiştiriyor. Son yıllarda artan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan Karabağlar Yaylası sakinleri bu yıl yeteri yağış olmadığını belirterek 15-20 metre derinlikteki su kuyularının 5 metrelik bölümünde su bulunduğunu açıkladı.

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Karabağlar yaylasındaki kuyularda su seviyesinin hala düşük olduğunu söyledi. Baştuğ, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu bölgeye, şu anda gördüğümüz bölge, Karabağlar'ın en kotu aşağıda olan bir seviyedir. Şu anda göründüğüne bakmayın. Kasım, Aralık aylarında yağmur yağmadı. Şu anda yağdı ama yeterli mi değil. Ocak ayında yağdı yağmur. Şu anda suyumuz var bu bölgelerde ama bunu yüzey seviyede sular. Buradan daha aşağıda 25 metre aşağı, 30 metre aşağıda pompalar vardır Karabağlar Yaylası'nda. Oralarda daha su yok. Karabağlar Yaylası bir meyve-sebze deposudur. Onun için yeterli suya aldınız mı diye sorarsınız yeterli su alınmadı daha. İnşallah Şubattan sonra Mart, hatta Nisan aylarında su, yağmur bol olursa bu yayla ancak o zaman doyar. Yüzeyde oldu şu anda yüzeyde var ama aşağıda yok. 15 metre aşağısında kuyularda su var. Ama yukarı çıkmış, geçmişte 10 metrelik kuyularda su olurdu. Ama şu anda onlarda yok daha. Çünkü yeterli su olmadı daha"