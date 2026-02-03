Fransa’da Paris savcılığı, sosyal medya platformu X hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Elon Musk’ı ifade vermek üzere Paris’e çağırdı. Soruşturma sürerken Fransız jandarması, savcılık talimatıyla X’in Paris’teki ofislerinde arama yaptı

Fransa’da Paris savcılığı, sosyal medya platformu X hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Elon Musk ve X'in eski CEO'su Linda Yaccarino’yu ifade vermek üzere Paris’e çağırdı.

X OFİSİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Musk ve Linda Yaccarino’nun 20 Nisan 2026’da Paris’te sorguya gelmesi planlanırken, X’in Paris’teki ofislerinde jandarma arama yaptı.

Paris savcılığı talimatıyla, Fransız jandarmasının siber suçlarla mücadele birimi Europol ile birlikte ABD merkezli X şirketinin Paris’teki ofislerine girdi.

ALGORİTMA VE VERİ TOPLAMA İDDİALARI DOSYADA

Soruşturmanın merkezine, X’in algoritma yapısı ve kullanıcı verileriyle ilgili uygulamalar girdi. Ocak 2025’te açılan dosyada, platformun çalışma düzeni yakın takibe alındı.

Platformun çalışma biçiminin siyasi müdahaleye açık hale geldiğine dair şikayetler bulunuyordu. Fransa makamları, X’in Fransız yasalarına uyumunu inceleme kapsamında süreci genişletti.

YAPAY ZEKA VE DEEPFAKE KRİZİ BÜYÜDÜ

Savcılık dosyasında, X’e entegre yapay zeka aracı Grok üzerinden yayılan içerikler de yer aldı. Kullanıcı rızası olmadan yapay zeka tarafından üretilen müstehcen görüntüler, deepfake içerikler ve Holokost inkarı paylaşımları soruşturmanın genişletilmesine neden oldu.

MUSK KÜPLERE BİNDİ

Elon Musk ve X yönetimi, Fransa’daki soruşturmanın yanı sıra Avrupa Birliği ve İngiltere’de yürütülen benzer incelemeleri ifade özgürlüğüne yönelik siyasi saldırı olarak niteledi. X cephesi, suçlamaları reddetti.

YACCARİNO AYRILDI, DOSYA AÇIK KALDI

Linda Yaccarino’nun, iki yıl boyunca sürdürdüğü X CEO’luğu görevinden Temmuz 2025’te ayrılmasına rağmen, soruşturma dönemindeki yönetici pozisyonu nedeniyle ifade çağrısı listesinde yer aldığı görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası