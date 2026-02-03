Okul tuvaletinde kamera bulunmuştu! Müdür görevden alındı
Isparta'da bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiğinin ortaya çıkması büyük tepki çekti. Kameralar tuvaletlerden sökülürken okul müdürü görevden alındı.
Isparta'daki Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğunun ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı, kameralar söküldü ve okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.
- Isparta'daki Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nun kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera olduğu tespit edildi.
- Olayın ortaya çıkması üzerine mülki amirler ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.
- Tepkilerin ardından söz konusu kameralar kısa sürede okuldan söküldü.
- Soruşturma kapsamında okul müdürü görevden alınarak başka bir okula öğretmen olarak atandı.
Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, mülki amirler ile Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.
KAMERALAR SÖKÜLDÜ
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından veliler ve vatandaşlar duruma tepki gösterirken, söz konusu kameralar kısa sürede okuldan söküldü.
MÜDÜR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen mülki amirler ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sorumluluk tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Soruşturmanın ilk aşamasında okul müdürü Ömer K.'nin görevden alındığı, öğretmen olarak başka bir okula görevlendirildiği öğrenildi. Okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.