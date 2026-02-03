Isparta'da bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiğinin ortaya çıkması büyük tepki çekti. Kameralar tuvaletlerden sökülürken okul müdürü görevden alındı.

Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, mülki amirler ile Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

KAMERALAR SÖKÜLDÜ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından veliler ve vatandaşlar duruma tepki gösterirken, söz konusu kameralar kısa sürede okuldan söküldü.

MÜDÜR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen mülki amirler ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sorumluluk tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Soruşturmanın ilk aşamasında okul müdürü Ömer K.'nin görevden alındığı, öğretmen olarak başka bir okula görevlendirildiği öğrenildi. Okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.

