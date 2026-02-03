Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya ile ilgili kulisleri hareketlendiren bir gelişme daha yaşandı. Yayınlandığı günden bu güne oyuncu kadrosuyla da izleyicinin ilgisini çeken dizi ayrılık iddialarıyla gündemde. İzleyenler ''Eşref Rüya Dinçer diziden ayrılıyor mu?'' sorusunun cevabını merakla araştırırken konuya ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Eşref Rüya dizisinde ayrılık rüzgarları esiyor. Son dönemin ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Eşref Rüya ile ilgili ortaya atılan ayrılık iddiaları dizinin gidişatına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Eşref Rüya Dinçer diziden ayrılıyor mu? İşte Taner Rumeli'nin dizideki akıbetine dair detaylar...

EŞREF RÜYA DİNÇER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Eşref Rüya dizisiyle ilgili bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Dinçer karakterini canlandıran Taner Rumeli’nin rolü sona eriyor. Yapımda önümüzdeki bölümlerde önemli gelişmeler yaşanacağı ve Dinçer karakterinin senaryo gereği diziye veda edeceği konuşuluyor.

TANER RUMELİ EŞREF RÜYA DİZİSİNDEN ÇIKACAK MI?

Kulislerden alınan bilgilere göre Taner Rumeli Eşref Rüya dizisinden ayrılmaya hazırlanıyor. TİMSBİ Productions imzalı dizide yaşanacak ayrılığın ilerleyen bölümlerde ekrana yansıması bekleniyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı yapımda, Dinçer karakterinin akıbeti önümüzdeki haftalarda netleşecek.

TANER RUMELİ KİMDİR, HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Oyuncu Taner Rumeli 8 Nisan 1985’te Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde yer alıyor.

Taner Rumeli “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Unutma Beni”, “Afili Aşk”, “Baba”, “Şahane Hayatım”, “Kuruluş Osman” ve “Deha” gibi birçok dizide de rol aldı.

Taner Rumeli'nin yer aldığı dizi ve filmler:

Televizyon

Yıl Yapım Rol

2007-2008 Bizim Evin Halleri Çetin

2011 Nuri Can

2011-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Tarık

2012 Atlılar Şahin Bey

2013-2014 İnadına Yaşamak Selim

2014 Analı Oğullu Fırat

2008-2015 Unutma Beni Levent

2015-2016 Asla Vazgeçmem Fatih

İnadına Aşk Toprak

2018 Kalbimin Sultanı Musa Ağa

2019-2020 Afili Aşk Rıza Özkayalı

2020-2021 Sol Yanım Onur

2021 Baş Belası Yener Yılmaz

2022 Baba Servet Saruhanlı

2023 Şahane Hayatım Fatih Hoca

2024 Kara Ağaç Destanı Osman

Kuruluş Osman İmren Tegin

2024-2025 Deha Yusuf 'Karga' Nalkoparan

2025 Annem Ankara Av. Orhan Şayan

2025-günümüz Eşref Rüya Dinçer Burçay

Sinema ve TV filmleri

Yıl Yapım Rol

2007 Bitmeyen Makara Mehmet

2008 Cin Geçidi Güney

2010 Son İstasyon Arda

2015 Sol Şerit Kaan

Öyle ya da Böyle

2022 Anka

2024 Sadık Ahmet İbrahim Şerif

2025 Bir Ömrün Sonbaharı Mehmet Yılmaz

