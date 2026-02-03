Eşref Rüya Dinçer diziden ayrılıyor mu? Taner Rumeli'nin dizideki akıbeti gündemde
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya ile ilgili kulisleri hareketlendiren bir gelişme daha yaşandı. Yayınlandığı günden bu güne oyuncu kadrosuyla da izleyicinin ilgisini çeken dizi ayrılık iddialarıyla gündemde. İzleyenler ''Eşref Rüya Dinçer diziden ayrılıyor mu?'' sorusunun cevabını merakla araştırırken konuya ilişkin detaylar da paylaşıldı.
Eşref Rüya dizisinde ayrılık rüzgarları esiyor. Son dönemin ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Eşref Rüya ile ilgili ortaya atılan ayrılık iddiaları dizinin gidişatına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Eşref Rüya Dinçer diziden ayrılıyor mu? İşte Taner Rumeli'nin dizideki akıbetine dair detaylar...
EŞREF RÜYA DİNÇER DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Eşref Rüya dizisiyle ilgili bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Dinçer karakterini canlandıran Taner Rumeli’nin rolü sona eriyor. Yapımda önümüzdeki bölümlerde önemli gelişmeler yaşanacağı ve Dinçer karakterinin senaryo gereği diziye veda edeceği konuşuluyor.
TANER RUMELİ EŞREF RÜYA DİZİSİNDEN ÇIKACAK MI?
Kulislerden alınan bilgilere göre Taner Rumeli Eşref Rüya dizisinden ayrılmaya hazırlanıyor. TİMSBİ Productions imzalı dizide yaşanacak ayrılığın ilerleyen bölümlerde ekrana yansıması bekleniyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı yapımda, Dinçer karakterinin akıbeti önümüzdeki haftalarda netleşecek.
TANER RUMELİ KİMDİR, HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Oyuncu Taner Rumeli 8 Nisan 1985’te Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde yer alıyor.
Taner Rumeli “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Unutma Beni”, “Afili Aşk”, “Baba”, “Şahane Hayatım”, “Kuruluş Osman” ve “Deha” gibi birçok dizide de rol aldı.
Taner Rumeli'nin yer aldığı dizi ve filmler:
Televizyon
Yıl Yapım Rol
2007-2008 Bizim Evin Halleri Çetin
2011 Nuri Can
2011-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Tarık
2012 Atlılar Şahin Bey
2013-2014 İnadına Yaşamak Selim
2014 Analı Oğullu Fırat
2008-2015 Unutma Beni Levent
2015-2016 Asla Vazgeçmem Fatih
İnadına Aşk Toprak
2018 Kalbimin Sultanı Musa Ağa
2019-2020 Afili Aşk Rıza Özkayalı
2020-2021 Sol Yanım Onur
2021 Baş Belası Yener Yılmaz
2022 Baba Servet Saruhanlı
2023 Şahane Hayatım Fatih Hoca
2024 Kara Ağaç Destanı Osman
Kuruluş Osman İmren Tegin
2024-2025 Deha Yusuf 'Karga' Nalkoparan
2025 Annem Ankara Av. Orhan Şayan
2025-günümüz Eşref Rüya Dinçer Burçay
Sinema ve TV filmleri
Yıl Yapım Rol
2007 Bitmeyen Makara Mehmet
2008 Cin Geçidi Güney
2010 Son İstasyon Arda
2015 Sol Şerit Kaan
Öyle ya da Böyle
2022 Anka
2024 Sadık Ahmet İbrahim Şerif
2025 Bir Ömrün Sonbaharı Mehmet Yılmaz