Kış mevsiminin sona erdiğinin habercisi olarak kabul edilen cemreler için geri sayım başladı. Halk inanışına göre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin ilki şubat ayında düşecek. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek?

Halk arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki şubat ayında gerçekleşecek. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrelerin ilkinin 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılıyor. İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte kışın sert etkilerinin yavaş yavaş zayıflamaya başlaması bekleniyor.

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Önce hava sonra su ve sonra da toprak ısınacak.

Böylece geleneksel halk takviminde, ”kasım günleri” olarak bilinen kış bitecek ve ”Hızır günleri” olarak bilinen yaz mevsiminin kapısı aralanmış olacak.

Cemre kelimesinin kökeni ise Arapça’dan geliyor sözlük anlamı ise kor yani ateş.

Havanın, suyun ve toprağın ısınmasıyla baharın geldiğine doğanın canlandığına inanılıyor. Yaz mevsimi olan Hızır Günleri, 6 Mayıs'ta başlıyor ve 7 Kasım'a kadar sürüyor.

