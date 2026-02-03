Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın tribünlere doğru yaptığı hareket hakkında, "Skriniar'ın lisansı iptal edilmeli ve ülkeden deport (sınır dışı edilmek) edilmelidir" dedi. Hakem performansına da tepki gösteren Durul, "Hakemin ondan farkı yok. O da futboldan men edilmeli. Yine hakkımız çalındı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin forması giyen Milan Skriniar'ın tribünlere dönerek yaptığı harekete tepkiler büyüyor. Yeşil-siyahlılarda Başkan Recep Durul, konuyla ilgili sert ifadeler kullandı: Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz.

Recep Durul

"SİNDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Ülke olarak hassasiyetlerin yüksek olduğunun altını çizen Kocaelispor Başkanı, "Mübarek kandil gününde yabancı bir futbolcu tarafından yapılan bu çirkin hareketi sindirmek mümkün değildir. Son derece yakışıksızdır. Buna kulüpler de müsaade etmemelidir, federasyon da. En ağır şekilde cezalandırmalıdır. Aksi halde nepotizm açık açık yapılıyor demektir. Müslüman bir toplumuz ve Türk toplumu bunu kaldırmaz. Buna müsaade edemeyiz. Bu tür şeyler infial oluşturuyor. Başka kulüplerin oyuncuları da böyle şeyler yaptı ve cezaları kesildi. Çok çirkin hareketti, bir an önce cezalandırılması lazım. Hangi futbolcu olursa olsun, adına sanına bakılmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"YİNE HAKKIMIZ ÇALINDI"

Hakemlerin camialara göre düdük çaldığını savunan Durul, "Düdükler camiaya göre çalıyor. Bahis ve şike operasyonları yapılıyor ama operasyon asıl forma renklerine göre düdük çalınmasına yapılmalı. Yine hakkımız çalındı. Hakemin görmezden gelmesi, VAR hakeminin duyarsızlığı, verilmeyen kırmızı ve sarı kartlar.. Kocaelispor olarak hakkımızı sonuna kadar arayacak ve bunun hesabını camia olarak er ya da geç soracağız. Hem puanımız çalındı, hem de kırmızı kartlar verilmedi. Düdükler adalet için, şeffaflık için çalınmalı. Bu ülkede kronizmi (kayırmacılık) tetikleyen yapı var" şeklinde konuştu.

Sahaya yabancı madde atıldıktan sonra Milan Skriniar'ın yaptığı hareket tepki çekti.

"KAYIRMACALIK BİTMEYECEKSE 2-3 TAKIM OYNASIN"

Hakem kararlarına olan tepkisini sürdüren Recep Durul, "Nepotizm ve kronizm konusuna federasyon acilen el atmalı. Yoksa diğer takımlara gerek yok. Çıksın 2-3 takım oynasın, biz de izleyelim. Hiç bu kadar emek harcamayalım, sıkıntı çekmeyelim. Gerçekten bu kadar kolay mı? Hakem resmen kurulmuş da gelmiş. Pozisyonları kesiyor, yumruk atılıyor kart göstermiyor, VAR’a gidilmiyor.. O zaman biz niye futbol oynuyoruz" sözlerini sarf etti.

"HAKEM DE MEN EDİLMELİ"

"Skriniar’ın hareketiyle, hakemin maçta sergilediği durum arasında fark yok" diyen Körfez ekibinin başkanı, "İkisi de futboldan men edilmelidir. Şehirde herkes ayaklanmış durumda. Facia bu. Herkes sessiz kalmış olabilir ama biz Kocaelispor olarak susmayacağız, sessiz kalmayacağız. Sezon başından bu yana 18 puanımız gitti. Dünkü maçta yaşananlara, bize ve camiamıza yaşatılanlara çok kızgın ve gerginiz. Sabırsızlıkla bu konunun çözülmesini istiyoruz. Federasyon bir an önce tedbir almalı" açıklamasını yaptı.

"AYRIM KALKMADIKÇA OPERASYONLAR ANLAMSIZ"

Bahis operasyonlarının anlam kazanması için ayrımcılığın son bulması gerektiğini vurgulayan Kocaelispor Başkanı, "Anadolu takımı, İstanbul takımı ayrımı yapılıyor, yapılmamalı. Hepsi Süper Lig takımı. Sahada şeffaflık sağlanmadıkça, kulüp ayrımı ortadan kalkmadıkça şike veya bahis operasyonlarının yapılması anlamsız. Kulüplere saygı, renklerine göre olmaz. Hepsine saygı duyulmalı. Düdükler takıma göre çalınmaz. Sahaya neden çıkıyorsun? Hakem dediğin iki takımın da hakkını korumalı, iki tarafa da güven vermeli. Dengeyi sağlamalı. Haksızlığı ortadan kaldırması gereken hakemdir. Şeffaflığı temsil eder. Futbolda adalet neden sağlanmıyor? Neden bunlardan temizlenmiyor?" ifadelerini kullandı.

Skriniar, Fenerbahçe'de kaptanlık görevini üstleniyor.

"BÜYÜK TAKIMA GÖRE DÜDÜK ÇALINMAZ"

'Büyük takım' ve 'küçük takım' değerlndirmesine katılmadığını dile getiren Durul, "Bir takımın büyüklüğü ortaya koyduğu adaletle ölçülür. Büyükse adaletini göstersin, göstermeli de. Futbolcusu topluma böyle çirkin hareketler yapıyorsa büyük kulüpler gerekeni yapmalı. Hakemler hak yediğinde çıkıp bunu yüreklilikle açıklamalı. Öte yandan küçük-büyük takım diye bir ayrım olmaz. Güçlü ve nispeten zayıf takım vardır. Büyük takıma göre düdük çalınmaz" dedi.

"BAZI TAKIMLAR YUKARI İTİLİYOR, BAZILARI AŞAĞI ÇEKİLİYOR"

Yayıncı kuruluş ve spor yorumcularına da seslenen Başkan Durul, "Yayıncı kuruluşun takımların yarıştan kopmaması için gerekeni yapmasını da görüyoruz. Yazık günah değil mi? Böyle kurgu olur mu? Bazı yorumcular da takım taraftarı. Tuttuğu takıma göre yorum yapıyor ve kamuoyunu, camiaları etkiliyor. 2-3 takım için böyle otokratik yapı olur mu? Bazı takımlar yarışta kalsın diye yukarı itiliyor, bazıları da aşağı çekiliyor" şeklinde konuştu.

"BU İŞ DAHA FARKLI YERLERE GİDER"

Kocaeli’de yatırımları olan Fenerbahçeli iş adamlarına, eski ve yeni yöneticilere çağrı yapan Durul, "Ali Koç, Hakan Safi ve tüm Fenerbahçe yönetimindekiler ile federasyona bir kez daha seslenmek istiyorum. Talebimiz net; Skriniar’ın lisansını iptal edin ve ülkeden deport edin. Yoksa bu iş çok daha farklı yerlere gider. Bunu sindiremiyoruz. Bunun altından kalkılması zor" dedi.

