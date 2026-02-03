Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, canlı yayında çarpıcı bir şampiyonluk tahmininde bulundu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'ya övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen, Süper Lig şampiyonluk tahminiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rıdvan Dİlmen

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Fenerbahçe'nin Kante transferinin maliyeti belli oldu

"TEDESCO MAÇI MUAZZAM OKUDU"

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "Muazzam sistem, yetmedi 87'de bir daha sistemi değiştirdi. 2-0'ın mimarlarından biri olarak hocayı yazarım. Gerçekten muazzam maçı okudu. Alışılagelmişin dışında 2 tane önde çabuk oyuncuyu bırakıp, 'uzatmalarda 7-8 dakikayı böyle oynayayım' dedi" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, GALATASARAY'A KAYBETMEZSE ŞAMPİYON OLUR"

RAMS Park'ta oynanacak derbiye vurgu yapan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe skoru cebine koydu ve 'şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım' dedi. Ben, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 1-1 sonuçlanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası