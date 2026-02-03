Anadolu Ajansı
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda ilk belirlemelere göre şoförle beraber 9 öğrenci yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
10 YARALI
Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü ile araçtaki 9 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
