Sur Belediyesi'nin logosu değişti! Sosyal medyada gündem oldu
Diyarbakır Sur Belediyesi, logo değişikliğine giderek Türk bayrağını kaldırdı. Logo değişikliği sosyal medyada da gündem olurken, çok sayıda tepki yağdı.
Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logosunda Türk Bayrağı yerine güneş figürü kullanması, ilçe genelinde ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.
- Diyarbakır Sur Belediyesi logosunu değiştirdi.
- Yeni logoda Türk Bayrağı'ndaki ay-yıldız teması yerine güneş figürü kullanıldı.
- Bu değişiklik ilçe ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.
- Belediye, logo değişikliğiyle ilgili henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı.
- Yeni logo sosyal medya hesaplarında yer alırken, belediyenin internet sitesinde eski logo bulunuyor.
Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logosunda yaptığı değişiklik, ilçe genelinde ve sosyal medyada tepki çekti.
Eski logoda yer alan Türk Bayrağı'nın yeni logoda kullanılmadığı görüldü. Ay-yıldızlı temadan güneş figürüne geçilmesi eleştirilere sebep oldu.
BELEDİYEDEN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI
Söz konusu logo değişikliğiyle ilgili belediyeden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, konuya ilişkin görüş ayrılıklarının bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.
İNTERNET SİTESİNDE ESKİ LOGO YER ALIYOR
Öte yandan belediyenin sosyal medya hesabında değiştirilen logo, internet sitesinde ay-yıldızlı halde kullanılmaya devam ediyor.
