Diyarbakır Sur Belediyesi, logo değişikliğine giderek Türk bayrağını kaldırdı. Logo değişikliği sosyal medyada da gündem olurken, çok sayıda tepki yağdı.

Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logosunda yaptığı değişiklik, ilçe genelinde ve sosyal medyada tepki çekti.

Eski logoda yer alan Türk Bayrağı'nın yeni logoda kullanılmadığı görüldü. Ay-yıldızlı temadan güneş figürüne geçilmesi eleştirilere sebep oldu.

Sur Belediyesi'nin logosu değişti! Sosyal medyada gündem oldu

BELEDİYEDEN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu logo değişikliğiyle ilgili belediyeden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, konuya ilişkin görüş ayrılıklarının bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.

Sur Belediyesi'nin logosu değişti! Sosyal medyada gündem oldu

İNTERNET SİTESİNDE ESKİ LOGO YER ALIYOR

Öte yandan belediyenin sosyal medya hesabında değiştirilen logo, internet sitesinde ay-yıldızlı halde kullanılmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası