Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 için geç başvuru süreci bugün sona eriyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için geç başvurular 3 Şubat 2026 Salı günü sona eriyor. Başvuruda bulunamayan adaylar için tanınan geç başvuru hakkı, bugün saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak.

MSÜ geç başvuru süreci bugün sona eriyor! Geç başvuru ücreti ne kadar?



BAŞVURUNUN GEÇERLİ OLMASI İÇİN ÜCRETİN ÖDENMESİ GEREKİYOR

Adaylar, başvurularını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet adresi osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemlerinin geçerli sayılabilmesi için, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücretinin de aynı süre içerisinde yatırılması gerekiyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (3 Şubat 2026 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Sınav başvuru ücreti 700 TL olarak belirlenmişti, geç başvuru yapacak adayların bu tutarı yüzde 50 artırımlı ödemesi gerekiyor.



MSÜ 2026 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

