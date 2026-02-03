Fenerbahçe, 4,5 milyon avro karşılığında Al-İttihad’dan Fransız yıldız orta saha N’Golo Kante'nin transferi bitirdi.

F.Bahçe dünya yıldızı N’Golo Kante’ye nihayet kavuştu. Futbolcunun transferinin gecikmesinin temelinde Al-İttihad’ın santrforu Benzema’nın Al-Hilal’e gitmesine bu takımın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun karşı çıkması yatıyordu. Benzema ayrılmayınca Al-İttihad, En-Nesyri’ye imza attıramadı dolayısıyla Kante’ye de onay vermedi. Fakat Benzema için iki kulüp anlaştı ve futbolcu Al-Hilal’e transfer oldu. Bu gelişmeyle Kante’ye izin veren Al-İttihad F.Bahçe’den En-Nesyri’yi de kadrosuna kattı.

ÇOK YÖNLÜ ORTA SAHA

Sarı lacivertliler Kante için Suudi kulübüne 4,5 milyon avro verecek. Suudi Arabistan’da bulunan F.Bahçeli yönetici Erdal Torunoğulları vakitten kazanmak için dün yıldız oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Gerekli prosedürler biter bitmez yıldız futbolcu İstanbul’a getirilecek ve sözleşme imzalanacak. Merkez orta saha oynayan Kante bitmek bilmeyen enerjisi ve geniş alanı tek başına süpürme özelliğinin yanı sıra kritik pasları ve forvet oyunculara gol pozisyonu hazırlaması ile dikkati çekiyor.

