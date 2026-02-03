Uluslararası gelişmeleri değerlendiren diplomatik kaynaklar, “İsrail; Türkiye’yi kabul etmiyorsa, orada barışı, istikrarı istemiyor demektir ki öyle zaten. Askerimiz orada olacaktır. Ama nasıl olur, nerede olur, kaç kişi olur onların belirlenmesi lazım” diyor.

AKİF BÜLBÜL / ANKARA - Diplomatik kaynaklar ve güvenlik birimleri; Somali, Gazze ve Yunanistan’la ilişkilerle ilgili son durumu gazetemize değerlendirdi. Gazze İstikrar Gücü için kaynaklar, ABD ve İsrail arasında tartışmalardan dolayı gecikmenin yaşandığını vurguladı.

> GAZZE: Gazze’de İstikrar Gücü oluşturulması meselesi çok uzadı. ABD ve İsrail arasında tartışmalar var. Biz ‘Hazırız’ diyoruz. Türkiye olmadan orada kalıcı bir barış olmayacağını herkes biliyor. Eğer Türkiye’yi istemiyorlarsa, istikrar istemiyorlar demektir. Askerimiz orada olacaktır. Ama nasıl olur, nerede olur, kaç kişi olur onların belirlenmesi lazım. Gözlemci dahi olsa orada askerimiz olacak.

> SOMALİ: Somali’deki faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde artacak; uzay üssü, füze test istasyonları ve enerji araştırmaları hız kazanacak. Oradaki hava unsur komutanlığımızı güçlendirdik. Üç gemimiz yola çıktı. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra refakatinde Somali’ye malzeme götürüyor. İki gemimiz şubat ayında bölgeye intikal edecek Çağrı Bey gemisinin sismik araştırma faaliyetlerine de refakat ve koruma sağlayacak. Mayıs ayında da sondaj çalışmaları başlayacak.

> YUNANİSTAN: Fransa’dan Belharra sınıfı gemi aldılar, bakın o gemilerin tanesine 1 milyar avro veriyorlar. İnanılmaz bir para. Fransızlar ekonomik olarak büyük bir gelir elde ediyor. Bu gemide görevli dört beş subay, “Maaşlarımız yetersiz” diyerek istifa etti. O gemileri kim yürütecek? Deniz Harp Okuluna bu sene girecek öğrenci bulamadılar. Gemi var, kullanacak askerleri yok.

> DENİZ GÖREV GRUBU: “Anadolu Türk Deniz Görev Grubu’’nun üç ay sürecek bir seyre çıkması çok büyük bir olay. Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi’nde bu süre boyunca denizde kalacaklar, 6-7 tatbikata katılacaklar, birçok liman ziyareti gerçekleştirecekler. Bu, güç aktarımı kabiliyetine sahip olmak çok önemli. Bazıları bunu eleştirmeye çalışıyor. “Bizim orada ne işimiz var?” diyorlar. Bu yaklaşım kendi gücünün, kendi imkân ve kabiliyetlerinin, Türkiye’nin NATO’daki yerinin farkında olmamaktır.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Türk Deniz Görev Grubu’nda TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada; 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu ve SAT/SAS timleri, insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve çıkarma araçları bulunuyor.

İKİ YIL SONRA REFAH

İsrail'in 2024 yılında "Hamas'a yönelik silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası" olduğu iddiasıyla kapattığı Refah Sınır Kapısı, yaklaşık iki senenin ardından iki yönlü olarak yeniden açıldı. İlk gün gidiş-dönüş yönünde 50 Filistinlinin geçişine izin verildi. Bu arada Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"ne devredilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını duyurdu.

