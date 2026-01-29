Hamas, Gazze'nin yönetimini Filistinli teknokrat komiteye devretmeye hazır olduklarını belirterek, “Protokoller hazırlandı, devir teslimi denetlemek üzere komiteler kuruldu. Böylece Gazze’deki tüm alanlardaki yönetim teknokrat komiteye eksiksiz bir şekilde devredilebilecek.” ifadelerinde bulundu.

Hamas, Gazze'nin yönetimini Filistinli bir teknokrat komiteye devretmeye hazır olduğunu belirtti. Hamas sözcülerinden Hazem Kasım AFP’ye yaptığı açıklamalarda, "Protokoller hazırlandı, dosyalar tamamlandı ve devir teslimi denetlemek üzere komiteler oluşturuldu. Böylece Gazze Şeridi'ndeki tüm alanlarda yönetimin teknokrat komiteye eksiksiz bir şekilde devredilmesi sağlanacak.” dedi.

TRUMP'IN GÖZETİMİ ALTINDA TUTULACAK

15 üyeli Gazze Yönetim Kurulu, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının parçası olarak oluşturuldu. Başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Ali Şaas'ın yapacağı, Filistinli teknokratlardan oluşan ekip, Trump’ın başkanlık edeceği ‘Barış Kurulu'nun’ gözetimi altında çalışacak.

Gazze için planlanan yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. Başkanlığını eski Filistinli bakan yardımcısı Ali Şaas’ın yapacağı ekibin Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının yeniden açılmasıyla birlikte Gazze'ye girmesi bekleniyor.

Hamas sözcülerinden Kasım, konuya ilişkin açıklamasında Refah sınır kapısının “Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışlarda tam serbestlik sağlanarak, israilin herhangi bir engeli olmaksızın her iki yönde de açılması gerektiğini” söyledi.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail’in, Mayıs 2024’ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Refah Sınır Kapısı'nın 1 Şubat'ta her iki yönde açılması bekleniyor.

