ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, başkent Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İran medyası başkent Tahran ile Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Haberlere göre, Tahran’da meydana gelen patlamanın ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte kısa süreli panik yaşandığı belirtilirken, saldırıların hedefi veya meydana gelen hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tahran’ın yaklaşık 40 kilometre batısında bulunan Kerec kentinde de benzer şekilde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, saldırıların ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik yürütülen askeri operasyonların bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililerden olayla ilgili ayrıntılı bilgi bekleniyor.

