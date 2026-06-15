Orta Doğu’dan gelen “anlaşma” haberiyle petrol %-3’ün üzerinde geriledi. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yön aşağı döndü. Satış baskısı yaşayan altın nefes aldı. 15 Haziran 2025 gram altın fiyatı TSİ 06:05 itibarıyla 6.435 TL ve ons fiyatı 4.325 dolardan güne başlıyor. Günlük primler %2’yi aşarken, gram fiyatı geçen haftaki dip seviyeden yaklaşık %8 yükseldi. ‘Alım fırsatı kaçtı mı’ sorularına karşılık, analistler kritik seviyeleri verdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar ABD-İran anlaşma haberiyle haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, en pozitif fiyatlamalardan biri altın tarafında yaşanıyor.

Geçen hafta 4.024 dolarla yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyelerine çekilen ve cuma günü 4.218 dolardan kapanış yapan ons altında, haftalık değer kaybı %-2,53 olarak gerçekleşmişti.

Bu haftanın ilk işlem gününde ise ons fiyatı TSİ 06:05 itibarıyla 4.325 dolardan fiyatlanıyor. Onstaki yükseliş yüzde 2’nin de üzerinde gerçekleşiyor.

15 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

İçeride ise spot piyasada işlem gören 15 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.435 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da geçen hafta en düşük 5.968 TL’yi test etmiş ve cuma günü 6.275 TL’den kapanış yapmıştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.560 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.722 TL’den gerçekleşiyor.

ORTA DOĞU’DA ANLAŞMA

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; arabulucu Pakistan’ın Başbakanı Şehbaz Şerif ve ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 3,5 aydır süren savaşlarını sona erdirmek için ABD ve İran’ın bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Her iki tarafın da Lübnan dahil olmak üzere bütün cephelerdeki askerî operasyonları sona erdirdiği ifade ediliyor. Şerif, “İmza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de yapılacak.” dedi.

ALTIN NEFES ALDI

Orta Doğu’dan gelen haberlerle birlikte petrol fiyatları da petrol fiyatı yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı ile 83,75 dolara geriledi. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde de yön aşağı döndü.

Daha düşük petrol fiyatı yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerinin bir miktar dağılmasını beraberinde getirirken, sarı metal nefes aldı. ABD para birimi göstergelerinin zayıflaması da ters korelasyon etkisi ile altın fiyatına destek oldu.

Altın fiyatlarında hafta başındaki ilk tepkiler, özellikle “gram” tarafında geçen hafta görülen dip seviyeye göre yaklaşık %8’lik bir yükselişe de işaret etti.

ALIM FIRSATI KAÇTI MI?

Analistler, imzalar için cuma gününe kadar süre olduğunu, bu zaman diliminde ise İsrail-Hizbullah arasındaki gerilimin riskler barındırdığını ifade ederek “Altında, aşırı satılmıştı. Doğal olarak ilk tepki de sert oldu. Onsta 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.450 dolar seviyesi kritik bir direnç. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde, altında yükseliş ivmesi de hız kazanabilir. Aşağıda ise 4.100-4.025 dolar bandı önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.” yorumunda bulunuyor.

FED TOPLANTISINA DİKKAT

Ekonomist Tuncay Turşucu ise onsta 50 haftalık ortalamanın 4.250 dolar seviyesinde olduğunu ve geçen hafta bu seviyede kalma savaşı verildiğini belirterek “Teknik olarak geçen hafta kısa vadede iyi bir alım fırsatıydı. Dolar endeksinde 99 seviyesinin altına düşüşler olursa altını destekler. Bu haftaki FED faiz toplantısı altın ve dolar endeksi için önemli olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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