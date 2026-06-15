2025-2026 eğitim öğretim yılının son günlerine yaklaşılırken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ortaya atılan "okullar erken kapanacak" iddiaları, eğitim camiasında soru işaretlerine neden oldu. Öğrencilerin gündeminde ise ''19 Haziran okullar tatil mi, yaz tatili erkene mi çekildi?'' sorularının cevapları yerini aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takviminde yapılan değişiklik sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz cuma günü LGS hazırlıkları için okulların tatil edilmesiyle beraber yaz tatilinin de 19 Haziran'a çekildiği düşünüldü. Peki, 19 Haziran okullar tatil mi, yaz tatili erkene mi çekildi?

19 Haziran okullar tatil mi, yaz tatili erkene mi çekildi? MEB tatil takvimi 2026

19 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan resmi çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı ilk planlandığı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla 19 Haziran'da okullar tatil olmayacak.

19 Haziran okullar tatil mi, yaz tatili erkene mi çekildi? MEB tatil takvimi 2026

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLDİ?

Bakanlık tarafından yaz tatilinin erkene çekildiğine dair bir açıklama yapılmadı. 2025-2026 dönemi için planlanan yaz tatili tarihi 26 Haziran Cuma olarak duyurulmuştu. Öğrenciler 19 Haziran Cuma günü eğitim öğretime devam ederken, 26 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.

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