Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. ''Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?'' sorgulanırken yeni takvimle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatil dönemleri, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği tarih netlik kazandı.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda yeni eğitim dönemine ilişkin tüm planlama tamamlanırken, öğrenciler için yaz tatilinin ne kadar süreceği de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

MEB 2026-2027 takvimi! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre yeni dönemde ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Öğrenciler yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarındaki yerlerini alacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma programı ise 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

MEB 2026-2027 takvimi! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle başlayan yaz tatili, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte tamamlanacak. Böylece öğrenciler yaklaşık iki buçuk aylık tatilin ardından yeni eğitim dönemine başlayacak.

MEB 2026-2027 takvimi! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline çıkacak ve eğitim yılı tamamlanmış olacak.

MEB 2026-2027 takvimi! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

2026-2027 ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak, 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler ara tatillerin ardından yeniden ders başı yapacak.

MEB 2026-2027 takvimi! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönemin sona ermesinin ardından yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. İki haftalık tatil süreci 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayarak eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

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