2025-2026 eğitim öğretim yılının son günlerine yaklaşılırken öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya devam ediyor. Hafta sonunun ardından sosyal medyada ortaya atılan "okullar erken tatil edildi" iddiaları nedeniyle milyonlarca kişi, 15 Haziran Pazartesi günü eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Gözler ''Yarın okul tatil mi, 15 Haziran okul var mı, yaz tatili ne zaman?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

Yaz tatiline az bir zaman kala okulların erken tatile gireceği söylentileri velilerin ve öğrencilerin gündeminde yer edindi. Karne günü ne zaman, karneler ne zaman dağıtılacak merak edilirken ''Yarın okul tatil mi, 15 Haziran okul var mı, yaz tatili ne zaman?'' soruları da araştırılmaya başlandı.

Yarın okul tatil mi, 15 Haziran okul var mı, yaz tatili ne zaman? Karne günü için geri sayım başladı

YARIN OKUL TATİL Mİ? 15 HAZİRAN'DA OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi çalışma takvimine göre 15 Haziran Pazartesi günü okullar açık olacak. Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim faaliyetleri devam edecek.

Son günlerde sosyal medyada yer alan erken tatil iddialarına ilişkin resmi bir karar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı.

Yarın okul tatil mi, 15 Haziran okul var mı, yaz tatili ne zaman? Karne günü için geri sayım başladı

YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milyonlarca öğrencinin beklediği yaz tatili için geri sayım sürerken, okulların erken kapanacağı yönündeki iddialar da gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Eğitim öğretim yılı planlanan tarihte sona erecek ve okulların erken kapanması söz konusu olmayacak.

Öğrenciler eğitim yılının son günlerine kadar derslerine devam edecek. Resmi takvim doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Yarın okul tatil mi, 15 Haziran okul var mı, yaz tatili ne zaman? Karne günü için geri sayım başladı

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, KARNELER HANGİ GÜN DAĞITILACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de karne tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre karneler 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Öğrenciler eğitim öğretim yılının son gününde karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

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