Türkiye’nin antik şehirleri, gece müzeciliği ile hava karardıktan sonra da ziyaret edilebiliyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti de gece müzeciliğinin gözde merkezlerinden biri… İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes’i, 1 Haziran-1 Ağustos tarihleri arasında gece saatlerinde toplam 213 bin 192 kişi ziyaret etti.

Efes’in Celsus Kütüphanesi’nden Kuretler Caddesi’ne, Agora’dan Domitian Tapınağı’na ve Antik Tiyatro’ya uzanan tarihî yapıları, gece ışıkları altında ziyaretçilerle buluşuyor. Konuya dair açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Gece Müzeciliği uygulamamız sayesinde ziyaretçilerimiz Efes’i gün batımından sonra bambaşka bir atmosferde keşfetme imkânı buluyor. Bu ilgi de her geçen yıl artıyor. 2025 yılında gece müzeciliği kapsamında Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılında başlattığı gece müzeciliği, hâlihazırda 11 müze ve 11 ören yeri olmak üzere Türkiye’nin toplam 22 noktasında uygulanıyor.

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