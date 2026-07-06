Türkiye'nin batısındaki antik kentler, yaz sezonunda konser ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Efes ve Sardes'te binlerce sanatsever tarihi atmosferde buluşurken, gece müzeciliği uygulaması ise kültürel mirasın korunmasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’nin batısındaki antik şehirler, yaz döneminde tıpkı tarihte olduğu gibi sahnelerini faaliyetlere açıyor.

Önceki gece İzmir’deki Efes, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali çerçevesine “Zorba” balesine ev sahipliği yaptı. Efes antik tiyatrosunu dolduran 3 bin sanatsever, eseri seyretti.

Manisa’daki Sardes antik kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kabul edilişinin birinci yıl dönümü ise İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirilen “Carmina Burana” kantatıyla kutlandı. “Sardes Antik Kenti Konser Günleri” adlı faaliyet antik şehrin Gymnasium Açık Etkinlik Alanı’nda sanatseverleri bir araya getirdi.

Öte yandan Efes ve Sardes, yaz döneminde gece müzeciliğiyle hava karardıktan sonra da kapılarını açık tutuyor. Ancak gece ziyaretleri ve konser faaliyetleri, kültürel mirası koruma tartışmalarını beraberinde getiriyor.

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