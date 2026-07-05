Anadolu Ajansı
İran'da üst düzey atama! Dini lider Hamaney duyurdu
İran Lideri Mücteba Hamaney, Gulam Hüseyin Muhsin Ejeiyi Yargı Erki Başkanlığına yeniden atadı. Ejei, 2021 yılından bu yana Yargı Erki Başkanlığı görevindeydi.
Özetle Dinleİran'da üst düzey atama! Dini lider Hamaney duyurd...
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Dünya 3 dk önce
İran Lideri Mücteba Hamaney, Gulam Hüseyin Muhsin Ejei'yi İran Yargı Erki Başkanlığına yeniden atadı.
- Atama, Hamaney'in sosyal medya hesabından duyuruldu.
- Ejei'nin yeniden Yargı Erki Başkanlığına atandığı belirtildi.
- Bu görevlendirme Anayasa'nın 157. maddesine dayandırıldı.
- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Ejei'yi tebrik etti.
- Ejei, 2021'den bu yana bu görevi yürütmekteydi.
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Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, İran Lideri Mücteba Hamaney tarafından yeniden İran Yargı Erki Başkanlığına atandı.
İran Lideri Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ejei, Hamaney tarafından Yargı Erki Başkanlığına atandı.
HAMANEY DUYURDU
Ejei’nin yeniden Yargı Erki Başkanlığına atandığı belirtilen mesajda, "Kıymetli ve samimi çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederek, Anayasa'nın 157. maddesi uyarınca sizi Yargı Erki Başkanlığı görevine atıyorum." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, İran Yargı Erki Başkanlığına yeniden atanan Ejei'yi tebrik etti.
Ejei, 2021 yılından bu yana Yargı Erki Başkanlığı görevini yürütmekteydi.
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