İran ile ABD arasında bir süredir askıya alınan diplomatik temasların yeniden başlayabileceği öne sürüldü. İddiaya göre iki ülke heyetleri, 11 Temmuz'da Pakistan'da bir araya gelerek yaptırımlar, dondurulmuş varlıklar ve nükleer program başta olmak üzere kritik başlıkları masaya yatıracak.

İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin yeniden başlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki ülke heyetleri 11 Temmuz'da Pakistan'da bir araya gelecek.

Haberde, görüşmelerde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programla ilgili dosyaların ele alınmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan İran heyetinin kimlerden oluşacağının, 9 Temmuz'da sona ereceği belirtilen cenaze törenlerinin ardından netlik kazanacağı iddia edildi.

İSVİÇRE GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

İran ile ABD, 14 Haziran'da varılan mutabakat kapsamında yaptırımlar, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer faaliyetler gibi başlıklarda 60 gün boyunca müzakereleri sürdürme konusunda anlaşmıştı.

Bu çerçevede 21 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmeler, bölgedeki güvenlik gerilimi ve taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonlarını sürdürmesi, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını henüz serbest bırakmaması ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin anlaşmazlıklar sürecin ilerlemesini engellemişti.

Bölgede yaşanan askeri gerilimin ardından taraflar, 1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı temaslarda bulunmuştu. Şimdi ise gözler, Pakistan'da yapılacağı öne sürülen yeni müzakere turuna çevrildi.

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