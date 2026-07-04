ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Washington ile anlaşmaya istekli olduğunu bir kez daha belirtti. İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine değinerek müzakerelere ara verildiğini belirten ABD Başkanı, "Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Dakota eyaletindeki Rushmore Dağı Ulusal Anıtı'nda, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

'TAHRAN ANLAŞMAYA İSTEKLİ' İDDİASI

Venezuela ve İran'a karşı yürütülen ABD askeri operasyonlarını öven Trump, İran'ın "hesaplaşmak için can attığını" iddia etti. Trump, "Venezuela'yı bir günde yendik ve İran'ı yerle bir ettik. Anlaşmaya can atıyorlar, anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki" ifadelerini kullandı.

Trumptan çok konuşulacak Hamaney çıkışı: Bir hafta izin verdik

"CENAZE TÖRENİ İÇİN BİR HAFTA İZİN VERDİK"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine değinen Trump, "Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız" dedi.

Trumptan çok konuşulacak Hamaney çıkışı: Bir hafta izin verdik

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNU KURDUK"

Konuşmasında ABD'nin askeri gücünü de vurgulayan Trump, ülkesinin dünyanın en güçlü ordusunu kurduğunu savundu. "Dünyanın en güçlü ve en kudretli ordusunu biz kurduk. İki dünya savaşını kazandık" diyen Trump, Soğuk Savaş'ın ardından ABD'nin düşmanlarını "tarihin derinliklerine gönderdiğini" ileri sürdü.

'EN ESKİ CUMHURİYET'

Trump, ABD'nin "250 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski cumhuriyeti olduğunu" öne sürerken, Amerikalıların dünyanın en özgür halkı olduğunu ve ülkesinin en kalıcı anayasaya sahip olduğunu savundu.

Trumptan çok konuşulacak Hamaney çıkışı: Bir hafta izin verdik

ABD'nin dünya tarihinde en fazla yardım yapan, en çok açlığı sona erdiren, en fazla hastalığa çare bulan ve insanlığa en büyük katkıyı sağlayan ülke olduğunu da iddia etti.

Trump, konuşmasının devamında iç politikaya da değinerek, ABD'de komünist fikirlerin yeniden yükselişe geçtiğini öne sürdü.

Ülkeye gelen bazı göçmenlerin Amerikan hayat tarzına tamamen aykırı fikirleri benimsediğini savunan Trump, "Komünizm Amerikan özgürlüğü için ölümcül bir tehdittir" açıklamalarında bulundu.

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