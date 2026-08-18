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3. Sayfa

İzmir'de işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

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İzmir'de işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İzmir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı. Can pazarı yaşanan kaza yerinde 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde Pekmezdere mevkisinde meydana geldi. İbrahim A'nın yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı.

İzmir'de işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Başlık Resmiİzmir'de işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim A. ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tire, Ödemiş ve Selçuk'taki hastanelere kaldırıldı.

İzmir'de işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Başlık Resmiİzmir'de işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kerime Özen, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Kübra Ç. ve Sahibe K'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazanın, minibüsün freni tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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