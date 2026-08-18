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Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun için 10 yıl sonra feth-i kabir kararı

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Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümünde 10 yıl sonra feth-i kabir kararı verildi. Denizolgun’un mezarı açılacak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak. Denizolgun’un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun amcasının öldürüldüğünü iddia ederek, Türkiye Gazetesi’ne konuşmuştu. Denizolgun, Alihan Kuriş Suç Örgütü’nü işaret ederek “Amcamın cinayetinden de sorumlu oldular. Gülderen Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş de diğer şüpheli olan kişilerdir. Adli tıp raporu değiştirildi” demişti.

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8 Eylül 2016'da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği kayıtlara geçen Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümünde yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.

Karar kapsamında Denizolgun’un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun
Başlık ResmiEski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun

NASIL ÖLMÜŞTÜ?

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, 8 Eylül 2016 gecesi saat 03:00 sularında İstanbul’daki çiftliğinde aniden rahatsızlandı, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Denizolgun'un beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Denizolgun'un rahatsızlandığı an ile hastaneye götürüldüğü an arasında yaklaşık 36 saatlik bir iletişim kopukluğu ve kayıp zaman dilimi olduğu iddia edildi.

Denizolgun’un ölümüne ilişkin dosyada; ölümün bildirilmesindeki gecikme, cesette bulunduğu ileri sürülen şüpheli bulgular ve dönemin Adli Tıp incelemelerine yönelik iddialar kamuoyunda uzun süre tartışılarak ölümü şüpheli bulundu.

Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun için 10 yıl sonra feth-i kabir kararı
Başlık ResmiEski bakan Arif Ahmet Denizolgun için 10 yıl sonra feth-i kabir kararı
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Denizolgun’un ölümü sonrasında kardeşi ve yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun normal ölüm raporuna itiraz etmişti. Fatih Süleyman Denizolgun, gazetemize yaptığı açıklamada, amcası Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün perde arkasında Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün olduğunu iddia etmişti.

"ADLİ TIP RAPORU DEĞİŞTİRİLDİ"

Denizolgun, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kuzenim olan, Ali Erhan Kuriş, teröristbaşıdır. Dedem Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerine, Kemal Bey Ağabey’e, amcama ihanet ettiler. Amcamın cinayetinden de sorumlu oldular. Camiamızın tabanının çoğu masumdur. Firavun esaretindeki köleler gibi, korku ve istibdat zulmüyle sessizleştirilmiş, korkutulmuş, sindirilmiştir. Amcamın cinayetiyle ilgili olarak, Gülderen Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş de diğer şüpheli olan kişilerdir. Amcam öldürüldü. Adli tıp raporu değiştirildi. Rapora imza atan doktorun, kripto olduğu tescillendi. İmza atan doktorun kendisi itiraf etti.

Fatih Süleyman Denizolgun
Başlık ResmiFatih Süleyman Denizolgun

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamlayan Arif Ahmet Denizolgun Wagner College (Staten Island, New York) Ekonomi ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına Refah Partisi'nde başlayan Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden 20. dönem Antalya milletvekili seçilerek meclise girdi. 28 Şubat sürecinin ardından kurulan ANASOL-D olarak bilinen koalisyon hükûmetinde (55. hükûmet) ulaştırma bakanlığı yaptı. Hükûmet içerisinde partisiz bakan olarak 'bağımsız' yer aldı. Ağustos 1998 ile Ocak 1999 tarihleri arasında bakanlık görevini yürüttü.

Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun için 10 yıl sonra feth-i kabir kararı
Başlık ResmiEski bakan Arif Ahmet Denizolgun için 10 yıl sonra feth-i kabir kararı

Ayrıca NATO Komisyon Başkanlığı, Teknoloji ve Bilim Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu. Denizolgun, 2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden, 2007 genel seçimlerinde de Demokrat Parti'den Antalya 1. sıradan milletvekili adayı oldu, fakat her iki seçimde de seçilemedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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