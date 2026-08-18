Merhum Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun, tutuklanan Kuriş Çetesi elebaşı Alihan Kuriş’in Türkiye’ye ihanet eden bir aparat olduğunu söyledi. Denizolgun, camianın tabanının çoğunun masum olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu: Provokasyonlara alet olmasınlar. Devletimize ihanet içine girmesinler.

Merhum Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun, cemaatin tutuklanan lideri Alihan Kuriş’e yönelik operasyonları destekleyerek, Kuriş’in İslam’a ve devlete ihanet içinde olduğunu söyledi.

Denizolgun, Kuriş’in cemaatin varisi olmadığını, kripto terör örgütleri ile ittifak içinde olduğunu kaydederek, “Alihan Kuriş, Hazreti Üstadımız Dedem Süleyman Hilmi Tunahan Efendinin manevi yolunun vârisi asla değildir. Aksine; dedeme, dedemin yoluna, talebelerine, Kemal Kacar ağabeyimize, amcama, ümmete, milletimize, devletimize, ehli sünnet itikadımıza, ülkemize ihanet eden bir aparattır, ama başarısız olmuş bir aparattır” dedi.

Fatih Süleyman Denizolgun

CİNAYETLE DE SUÇLADI

Kuriş’i cemaatin bir önceki lideri eski bakan Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki ölümünden de sorumlu tutan Fatih Süleyman Denizolgun, “Kuzenim olan, Ali Erhan Kuriş, teröristbaşıdır. Dedem Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerine, Kemal Bey Ağabey’e, amcama ihanet ettiler. Amcamın cinayetinden de sorumlu oldular. Camiamızın tabanının çoğu masumdur. Firavun esaretindeki köleler gibi, korku ve istibdat zulmüyle sessizleştirilmiş, korkutulmuş, sindirilmiştir. Amcamın cinayetiyle ilgili olarak, Gülderen Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş de diğer şüpheli olan kişilerdir. Amcam öldürüldü. Adli tıp raporu değiştirildi. Rapora imza atan doktorun, kripto olduğu tescillendi. İmza atan doktorun kendisi itiraf etti” değerlendirmesini yaptı.

Denizolgun, Kuriş operasyonunu değerlendirdi: Devlete ihanet içine girmeyin

“PROVOKASYONA GELMEYİN”

Denizolgun, cemaatin hedef hâlinde olmadığını, cemaat tabanının sağduyulu hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Hadis-i şeriflerce, Deccal’den daha tehlikeli olan, kuzu postuna bürünen, aslında kurt gibi olan, yaldızlı sözlerle milletin ve ümmetin imanını çalan, Kur’ân okudukları hâlde, Kur’ân’ın gırtlaklarından geçmediği, Kur’ân’ın lanet ettiği, ahir zamanın en şerli grubu olarak tarif edilen hocalar grubunun da kimler olduğu belli. Hurafelerle, bidatlerle, küfre ve şirke götürücü itikatlarla, milletimizi manevi olarak zehirleyenler, Ehl-i Sünnet gibi gözüküp, fitne, nifak ve fesat yayanlar da belli. Kriminal konular, zaten tüm kamuoyu tarafından da takip edilmektedir. Yargı, Türk milletimiz adına, somut deliller üzerinden karar verir. Yargı bağımsızdır. Hepimize düşen, yargı kararlarını sabırla beklemektir. Vatan hainlerinin kışkırtmaları sebebiyle, asla en küçük provokasyonlara dahi alet olmayın. Devletimizin aleyhine, sakın gizli veya açık ihanet içinde olmayın. Suçun niteliği; çıkar amaçlı suç örgütü olduğu için, buradaki hedef cemaat tabanımız ve kurslarımız değildir. Azınlık olan, her türlü değere karşı ihanet içinde olan bir grup, yargının radarındadır. Adalet sistemimize güveniyoruz.

Denizolgun, Kuriş operasyonunu değerlendirdi: Devlete ihanet içine girmeyin

TUTUKLANAN ALİHAN KURİŞ’İN EMNİYET İFADESİ: AYLIK GELİRİM 380 BİN LİRA

Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda lider olarak tutuklanan Alihan Kuriş’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. “Suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklanan Kuriş, mimar olduğunu ve aylık ortalama 380 bin lira geliri bulunduğunu beyan etti.

Kuriş, üzerine kayıtlı GSM hattı olmadığını belirtti. Suçlamaları reddeden Kuriş, kendisini Süleyman Hilmi Tunahan’ın “vârisi ve temsilcisi” olarak tanımladı. Kuriş, evinde ele geçirilen yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyasını ise “aile birikimi” olarak açıkladı. Alihan Kuriş’in beyanları ile kendisine okunan MASAK tespitleri, dosyadaki dikkat çekici para hareketlerini ve Kuriş’in bazı cevaplarıyla resmî kayıtlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkardı.

Denizolgun, Kuriş operasyonunu değerlendirdi: Devlete ihanet içine girmeyin

Kuriş savcılıkta kendisini bir kanaat önderi olarak tanımlarken, soruşturma çerçevesinde kendisine yaklaşık 50 kişiden oluşan uzun bir isim listesi yöneltildi. Kuriş çok sayıda isim için “tanımam”, “ismini duymuşluğum vardır” veya “birkaç kez gördüm” şeklinde cevap verdi. Bazı isimleri ise hocaefendi, vaiz, vakıfta çalışan kişi veya sosyal çevreden tanıdığım şahıs şeklinde tarif etti. Ümraniye Gümüşsoy Vakfında birçok kişiyi gördüğünü söyleyen Kuriş, buna rağmen söz konusu vakıfla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını savundu. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’le ise ortak ticari faaliyetlerinin devam ettiğini açıkça ifade etti.

Denizolgun, Kuriş operasyonunu değerlendirdi: Devlete ihanet içine girmeyin

Mal varlığına ilişkin soruları da cevaplayan Kuriş, babasından intikal eden miras gayrimenkullerinin yanı sıra Sakarya Erenler’de bir ofis hissesi, Çamlıca’da 3 katlı bir ev ile Kısıklı’da aile fertleriyle hisseli 450 metrekarelik bir arsasının olduğunu kaydetti.

Kuriş’e soruşturma kapsamında suça konu şirketlerle ilişkisi de soruldu. ELF Yapı ve Altun Mimarlık ile ortaklık bağını kabul eden Kuriş, Güldeniz İnşaat ve Ardeniz Emlak’ın annesi ve dayılarına miras kalan şirketler olduğunu söyledi. Kayınbabası Mustafa Kösemusul’un ortak olduğu Perka Yapı, Asya Otomotiv, Ada Nakış, Verona, Ada Dokuma ve Asya Süs Bitkileri şirketleriyle ise bir bağı olmadığını savundu. Güleryüz Kuyumculuk’un eşinin ablasının eşine ait olduğunu belirten Kuriş, bu şirketle de ticari, hukuki veya fiilî bağlantısı olmadığını iddia etti.

MASAK RAPORU VE BANKA HAREKETLERİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan finansal veriler ve şirketler arası yüksek para hareketleri de şüpheli Kuriş’e yöneltildi. Arden Gıda Limited Şirketinin 2023 yılı sonrasında işlem hacminin ciddi oranda artması, POS ciro transferleri ve çeşitli şirketler üzerinden gerçekleştirilen milyarlarca liralık para akışına ilişkin rapordaki tespitlere yönelik soru üzerine Kuriş, şirketlerin ticari ve bankacılık işlemlerinin usulüne uygun şekilde muhasebe ve mali çalışanlar tarafından takip edildiğini savundu. Tanık ifadesinde geçen, “Kuriş’in yapının başına geçmesinin ardından ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere cemaat mensuplarına ‘mutlak itaat’ konusunda baskı yaptığı ve yakınındaki bir grup isim aracılığıyla yapıyı yönettiği” iddiası sorulan Kuriş, tanığı tanımadığını belirterek, “Bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Aleyhime atılmış bir iftiradır, hayal ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Denizolgun, Kuriş operasyonunu değerlendirdi: Devlete ihanet içine girmeyin

BAKAN GÜRLEK: İNANÇ VE DİNÎ DEĞERLER SUÇA KALKAN OLAMAZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, inanç ve dinî değerlerin, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı hâline getirilemeyeceğini açıkladı. Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen, bu yolla haksız kazanç sağlayan yapılara karşı gerekli adımların atıldığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti: Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir. Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dinî yapı veya topluluğun kimliği değil suç teşkil eden fi iller ve bu fi illerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı hâline getirilemez. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir.

Denizolgun, Kuriş operasyonunu değerlendirdi: Devlete ihanet içine girmeyin

AK PARTİLİ TAYYAR: OPERASYON MGK’DA ELE ALINDI

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Kuriş operasyonu ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Milli Güvenlik Kurulunun son toplantısında ele alındığını söyleyerek, şunları kaydetti: Düğmeye basılması için Alihan Kuriş’in yurda dönmesi beklenmiş. Başka bir ifadeyle, sıradan bir adli dosya değil, bu bir devlet operasyonu. Kuriş’in kurmakla suçlandığı ‘suç örgütü’ hakkında çok kapsamlı bir dosya var. FETÖ ve gizli servislerle girdiği tehlikeli ilişkilere dair çok önemli bulgular söz konusu. ‘Glopper’ isimli gizli haberleşme sistemi de MGK’da değerlendirilmiş. Hindistan menşeli bu haberleşme ağına özel izinle ve üç aşamalı doğrulama koduyla giriliyormuş. Bu sistemi kullanan yaklaşık 3 bin kişilik bir liste var. Sistem deşifre ediliyor. Konunun ‘millî güvenlik sorunu’ olarak ele alınması, örgüt tehdidinin boyutunu gösteriyor.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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