İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun perde arkasını açıkladı. Yapının, “Glooper” adlı özel yazılımla gizli iletişim kurduğunu belirten Çiftçi, uygulamaya üç kademeli doğrulamayla girildiğini anlattı.

Diyarbakır’da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Bakan Çiftçi, örgütün üst kademesinin FETÖ'nün geçmişte kullandığı ByLock sistemi gibi “Glooper” adı verilen özel bir uygulama üzerinden haberleştiğini anlattı.

Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

Örgüte yönelik çalışmanın uzun süre önce başladığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır.

Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

10 YILDA BÜYÜK VURGUN

Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var.

Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri, mal varlığı hareketleri var.

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.

3 KADEMELİ DOĞRULAMA DETAYI

Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor.

Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

70 MİLYONLUK GENEL MERKEZ

Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.

Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

Bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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