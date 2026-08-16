Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun perde arkasını açıkladı. Yapının, “Glooper” adlı özel yazılımla gizli iletişim kurduğunu belirten Çiftçi, uygulamaya üç kademeli doğrulamayla girildiğini anlattı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Diyarbakır’da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Bakan Çiftçi, örgütün üst kademesinin FETÖ'nün geçmişte kullandığı ByLock sistemi gibi “Glooper” adı verilen özel bir uygulama üzerinden haberleştiğini anlattı.

Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı
Başlık ResmiAlihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

Örgüte yönelik çalışmanın uzun süre önce başladığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır.

Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı
Başlık ResmiAlihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

10 YILDA BÜYÜK VURGUN

Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var.

ÖNERİLEN HABERLER
Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!
GÜNDEM

Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri, mal varlığı hareketleri var.

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.
Başlık ResmiAlihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.

3 KADEMELİ DOĞRULAMA DETAYI

Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Suç örgütü lideri Alihan Kuriş
GÜNDEM

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşinin evinden 200 kilo külçe altın çıktı!
Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı
Başlık ResmiAlihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

70 MİLYONLUK GENEL MERKEZ

Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.

Alihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı
Başlık ResmiAlihan Kuriş örgütünün gizli haberleşme ağı ortaya çıktı! Bakan Çiftçi, 3 kademeli şifreli 'Glooper'ı ilk kez anlattı

Bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.