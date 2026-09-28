Bugün hizmete açılan Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası, ilk yolcularını ağırladı. İlk seferi duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yeni terminal binamız, bugün saat 07.45’te İstanbul’dan Malatya’ya gelen uçağın yolcularını karşıladı. İstanbul’a dönüş uçağı ise bugün saat 08.30’da havalandı” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu yolcu kapasitesinin 2 milyon 500 bine yükseltildiğini belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın bugün hizmete açıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, İstanbul’dan Malatya’ya gelen uçağın saat 07.45’te yeni terminalin ilk yolcularını getirdiğini söyledi.

Uraloğlu, “Yeni terminal binamız, bugün saat 07.45’te İstanbul’dan Malatya’ya gelen uçağın yolcularını karşıladı. İstanbul’a dönüş uçağı ise bugün saat 08.30’da havalandı” dedi.

Yolcu kapasitesi artık 2 milyondan fazla! Malatya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı

2 MİLYON 500 BİN YOLCU KAPASİTESİ

Malatya Havalimanı’nda yolcu ve uçak trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Uraloğlu “2003 yılında 89 bin 645 olan yıllık yolcu sayısı, yüzde 848 artışla 2025 yılında 849 bin 957’ye ulaştı. Uçak trafiği ise aynı dönemde bin 96’dan yüzde 433 artışla 5 bin 843’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

Yolcu kapasitesi artık 2 milyondan fazla! Malatya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı

Artan yolcu trafiğine cevap verecek yeni terminal binasını inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, “26 bin 765 metrekarelik yeni terminal binamızı Malatya’ya kazandırdık. Böylece havalimanımızın yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyon 500 bine yükselttik.” dedi.

Yolcu kapasitesi artık 2 milyondan fazla! Malatya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı

YOLCU ALANLARI GENİŞLEDİ

Yeni terminal binasında yolculara daha geniş ve modern alanlarda hizmet verileceğini belirten Uraloğlu, “Yeni terminalimizde bin 786 metrekarelik check-in salonu, bin 417 metrekarelik iç hatlar giden yolcu salonu ve 614 metrekarelik dış hatlar giden yolcu salonu bulunuyor.” dedi.

Yolcu kapasitesi artık 2 milyondan fazla! Malatya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı

18 CHECK-İN BANKOSU

Uraloğlu, “İç hatlar gelen yolcu salonumuz 852 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonumuz 971 metrekare, karşılayıcılar holümüz ise 815 metrekare alana sahip. Yolcu işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi için terminalimizde 18 check-in bankosu ile giden ve gelen yolcular için altışar pasaport bankosu hizmet verecek.” ifadelerini kullandı.

Yeni terminalde VIP ve CIP alanlarına da yer verdiklerini belirten Uraloğlu, “Bin 813 metrekarelik VIP alanı ile bin 19 metrekarelik CIP alanını yolcularımızın hizmetine sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yolcu kapasitesi artık 2 milyondan fazla! Malatya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı

UÇAK PARK ALANI SAYISI 13’E YÜKSELDİ

Uraloğlu “102 bin 927 metrekarelik apronumuzda 13 uçak park alanı bulunuyor. Ayrıca 498 araç kapasiteli otoparkımızla yolcularımıza hizmet vereceğiz” diye belirtti.

Yolcu kapasitesi artık 2 milyondan fazla! Malatya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Malatya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİMalatya

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