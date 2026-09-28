Endonezya'da batan gemideki bilanço ağırlaşıyor! Arama kurtarma çalışmaları 16. gününde

Endonezya'daki Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan 'Virgo Transport 8' gemisini arama kurtarma çalışmaları 16. gününe girerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

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Endonezya’da 13 Eylül’de kötü hava şartları nedeniyle alabora olan Virgo Transport 8 yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geminin batmasının ardından sürdürülen çalışmaların 16. gününde ölü sayısı 66’ya yükseldi.

Endonezyada batan gemideki bilanço ağırlaşıyor! Arama kurtarma çalışmaları 16. gününde

ÇIKARILAN CESETLER HELİKOPTERLE TAŞINACAK

Ülkenin arama ve kurtarma kurumundan üst düzey yetkili Hardiansyah Putra bugün yaptığı açıklamada, dalgıçların aramanın 16. gününde geminin enkazı arasında ilerlediğini ve kayıp 69 kişiyi bulmayı hedeflediklerini söyledi. Putra, çıkarılan cesetlerin bir kısmının bugün helikopterlerle havadan taşınacağını aktardı.

Endonezyada batan gemideki bilanço ağırlaşıyor! Arama kurtarma çalışmaları 16. gününde

243 KİŞİLİK GEMİDEN 108 KİŞİ KURTARILDI

Endonezya’nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisi 13 Eylül’de Java Denizi'nde alabora olmuştu. Geminin 243 kişiyi taşıdığı öğrenilirken, 108 kişi kurtarılmıştı.

Endonezyada batan gemideki bilanço ağırlaşıyor! Arama kurtarma çalışmaları 16. gününde

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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