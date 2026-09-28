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Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

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Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı
Başlık ResmiHamal dizisi ne zaman başlıyor

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisi ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’un yer aldığı yapım, hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından sete çıktı. İstanbul ve çevresinde çekilecek olan Hamal, güçlü oyuncu kadrosu ve suç, intikam, aşk ve kefaret ana temasıyla izleyenlerle buluşacak. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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Hamal dizisi için uzun süren hazırlıkların ardından oyuncular kamera karşısına geçti. Yapımın çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilirken mekanlar, kostümler ve sanat tasarımları için de kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlıyor?

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı
Başlık ResmiHamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV’nin yeni dizisi Hamal’ın ekim 2026 içerisinde ekranlara gelmesi planlanıyor. Fakat yapımın kesin yayın tarihi, haftanın hangi günü ekrana geleceği ve yayın saati henüz resmi olarak açıklanmadı.

Çekimlerine başlanan dizinin yayın tarihiyle ilgili kesin takvimin, yapım sürecinin ilerlemesi ve kanalın yeni sezon yayın planlamasının netleşmesinin ardından duyurulması bekleniyor.

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı
Başlık ResmiHamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Kemal, Eminönü’nde yıllardır hamallık yaparak hayatını sürdürüyor. Karakterin bugünkü hayatının ardında, geçmişinden gelen ve yıllar boyunca taşıdığı ağır bir sır bulunuyor. Kemal’in hayatı, beklenmedik bir ölümün ardından yeniden değişiyor. Geçmişte yaşadıklarıyla yüzleşmek zorunda kalan Kemal daha önce uzak durduğu karanlık dünyanın içine tekrar çekiliyor.

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı
Başlık ResmiHamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

Fahriye Evcen’in canlandırdığı Hayat, geçimini farklı mekanlarda şarkı söyleyerek sağlamaya çalışıyor. Hayat’ın mücadelesi, Kemal’in geçmişinden taşıdığı yüklerle kesişiyor. İkilinin karşısına ise Caner Cindoruk’un canlandırdığı Egemen çıkıyor. Egemen, İstanbul’da kendi düzenini kurmaya çalışan ve güç mücadelesinin merkezinde yer alan bir karakter olarak hhikayede yerini alıyor.

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı
Başlık ResmiHamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Oktay Kaynarca – Hamal Kemal
Fahriye Evcen – Hayat
Caner Cindoruk – Egemen
Erdal Özyağcılar – Derviş
Burak Tozkoparan – Tekin
Sarp Akkaya – Falke
Yiğit Uçan – Esfender
Yasemin Yazıcı – Hilal
Zeynep Kankonde – Adile
İpek Erdem – Afet
Hakan Karsak – Bülbül
Sera Kutlubey – Melez
Fatih Yücebağ – İki Ton
Onur Dilber – Mıhçı
Elifnaz Altay – Neva
İlayda Çevik – Ece
Mine Teber – Gülizar
Taylan Meydan – Ünlü Ünal
Mine Sağyaşar – Rabia
Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu – Civan
Berke Gündem – Araf
Seda Akman – Sıla
Zehra Yılmaz – Mine
Sinan Cem Narinlik – Mert
Eymen Erdurmaz – Kemal’in oğlu

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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