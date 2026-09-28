Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisi ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’un yer aldığı yapım, hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından sete çıktı. İstanbul ve çevresinde çekilecek olan Hamal, güçlü oyuncu kadrosu ve suç, intikam, aşk ve kefaret ana temasıyla izleyenlerle buluşacak. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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Hamal dizisi için uzun süren hazırlıkların ardından oyuncular kamera karşısına geçti. Yapımın çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilirken mekanlar, kostümler ve sanat tasarımları için de kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlıyor?

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV’nin yeni dizisi Hamal’ın ekim 2026 içerisinde ekranlara gelmesi planlanıyor. Fakat yapımın kesin yayın tarihi, haftanın hangi günü ekrana geleceği ve yayın saati henüz resmi olarak açıklanmadı.

Çekimlerine başlanan dizinin yayın tarihiyle ilgili kesin takvimin, yapım sürecinin ilerlemesi ve kanalın yeni sezon yayın planlamasının netleşmesinin ardından duyurulması bekleniyor.

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Kemal, Eminönü’nde yıllardır hamallık yaparak hayatını sürdürüyor. Karakterin bugünkü hayatının ardında, geçmişinden gelen ve yıllar boyunca taşıdığı ağır bir sır bulunuyor. Kemal’in hayatı, beklenmedik bir ölümün ardından yeniden değişiyor. Geçmişte yaşadıklarıyla yüzleşmek zorunda kalan Kemal daha önce uzak durduğu karanlık dünyanın içine tekrar çekiliyor.

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

Fahriye Evcen’in canlandırdığı Hayat, geçimini farklı mekanlarda şarkı söyleyerek sağlamaya çalışıyor. Hayat’ın mücadelesi, Kemal’in geçmişinden taşıdığı yüklerle kesişiyor. İkilinin karşısına ise Caner Cindoruk’un canlandırdığı Egemen çıkıyor. Egemen, İstanbul’da kendi düzenini kurmaya çalışan ve güç mücadelesinin merkezinde yer alan bir karakter olarak hhikayede yerini alıyor.

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? ATVnin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı

HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Oktay Kaynarca – Hamal Kemal

Fahriye Evcen – Hayat

Caner Cindoruk – Egemen

Erdal Özyağcılar – Derviş

Burak Tozkoparan – Tekin

Sarp Akkaya – Falke

Yiğit Uçan – Esfender

Yasemin Yazıcı – Hilal

Zeynep Kankonde – Adile

İpek Erdem – Afet

Hakan Karsak – Bülbül

Sera Kutlubey – Melez

Fatih Yücebağ – İki Ton

Onur Dilber – Mıhçı

Elifnaz Altay – Neva

İlayda Çevik – Ece

Mine Teber – Gülizar

Taylan Meydan – Ünlü Ünal

Mine Sağyaşar – Rabia

Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu – Civan

Berke Gündem – Araf

Seda Akman – Sıla

Zehra Yılmaz – Mine

Sinan Cem Narinlik – Mert

Eymen Erdurmaz – Kemal’in oğlu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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